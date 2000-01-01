náhledy
Pro jedny unikátní přírodní lokalita, která vyžaduje maximální ochranu. Pro jiné „dítě zeleného šílenství“, které si nezaslouží status CHKO, tedy chráněné krajinné oblasti. O oblast jihomoravských lužních lesů zvanou jako Soutok se vede nesmlouvavý politický boj. Jeho další kapitolu ve středu napsal Ústavní soud, který zamítl návrh poslanců ANO na zrušení CHKO, která byla vyhlášena letos v červenci.
V čem je vlastně odlehlý kraj kolem trojmezí na jih od Břeclavi tak unikátní? Podle odborníků jde o největší komplex lužních lesů ve střední Evropě s mokřady chráněnými Ramsarskou úmluvou.
Zásadní roli v oblasti hraje voda: síť říčních ramen, mokřadů, tůní, nivních luk a lužních lesů. Území s mimořádnou biodiverzitou obývá na 900 druhů cévnatých rostlin a stovky druhů vzácných živočichů.
Soutok se stal 27. chráněnou krajinnou oblastí Česka a teprve třetí za posledních třicet let. S rozlohou 125 kilometrů čtverečních bude sice patřit mezi ty menší, ale rozmanitostí přírody mezi ty nejcennější, nejen v národním, ale i evropském měřítku.
Jedním ze symbolů oblasti jsou staré osamělé stromy, většinou duby, následované jasany, vrbami, jilmy a topoly. Takové stromy – veteráni – jsou podle přírodovědců domovem širokého spektra organismů od mravenců či brouků po ptáky, kteří je s oblibou vyhledávají ke hnízdění.
V Soutoku se vyskytuje mimo jiné 250 druhů ptáků, z nichž tu 140 druhů hnízdí, například vzácný orel královský.
Chráněné území začíná u Novomlýnských nádrží, kde sousedí s CHKO Pálava. Ale zatímco Pálava chrání krajinu Pavlovských vrchů, Soutok zahrnuje lesní krajinu kolem Dyje. Dalším sousedem je Lednicko-valtický areál chráněný v UNESCO.
Od Břeclavi pak pokračuje vymezené území k místu, které dalo nové oblasti jméno, k soutoku Dyje a Moravy. Bod na mapě je zároveň trojmezím Moravy, Rakouska a Slovenska. Území směrem na východ lemuje říčka Kyjovka, končí u Mikulčic a Hodonína.
K přírodním pokladům Soutoku patří také 80 procent původních druhů ryb. V roce 2018 tady byl popsán zcela nový druh brouka – kožojed moravský. Žije tam i nejbohatší populace motýlů nesytek nebo vzácná můra svlačcová.
Na Soutoku se daří také komárům, byť v posledních letech kvůli suchu obyvatele okolních obcí příliš neotravovali. S připravovaným řízeným zaplavováním chráněných lesů však obavy z komáří kalamity opět visí ve vzduchu. S dotací 14,2 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí, kterou nově získala Břeclav, by se však hrozba naplnit nemusela.
Libor Petr, který na Masarykově univerzitě zkoumá vliv klimatických změn a činnosti člověka ve střední Evropě, tvrdí, že lužní les se nyní podobá tomu z doby železné.
„Mozaika polí, luk, solitérních stromů a lužního lesa vytvořila unikátní území uprostřed osídlené krajiny a průmyslového zemědělství s unikátní biodiverzitou. K její ochraně je potřeba přiměřené hospodaření a lidské aktivity. Tomu musí odpovídat i lesní hospodaření, přírodě blízké, bez výsadby monokultur jehličnanů a invazních druhů. To může zajistit pouze CHKO Soutok, tedy chráněné území s udržitelnými aktivitami ve veřejném zájmu přístupné lidem,“ je přesvědčený Petr.
Ideálním dopravním prostředkem je tu kolo. Pěšky je to po dlouhých cestách moc daleko.
Název oblasti vychází z faktu, že se zde stékají řeky Morava (zprava dolů) a Dyje (vlevo).
Vyhlášení CHKO a vyšší stupeň ochrany oblasti vadí některým politikům i části místních obyvatel. Konkrétně 35 poslanců hnutí ANO natolik, že proti vyhlášení CHKO podali na jaře stížnost k Ústavnímu soudu.
Hnutí ANO přitom není jediným, komu Soutok „leží v žaludku“. Šéf Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Petr Macinka se netají tím, že i on by nejraději ochranu území odebral.
Vyhlášení CHKO však bylo podle Ústavního soudu vhodným i přiměřeným krokem, který zároveň zásadně nezasahuje do soukromého majetku. „Právo na ochranu unikátního přírodního území převážilo. Vyhlášení neodporuje ústavnímu pořádku. Neústavnost Ústavní soud neshledal,“ uvedla soudkyně zpravodajka Daniela Zemanová.
