OBRAZEM: Nahlédněte do CHKO Soutok, kterou chce nastupující vláda zrušit
Napětí kvůli uzavírce se stupňuje. Kameny nahradil květináč, padla předžalobní výzva
Se zahájením uzavírky Fryčajovy ulice, která spojuje sever Brna s Bílovicemi nad Svitavou, vyvstaly nečekané problémy. Už minulý týden při zkušebních jízdách ztěžovaly průjezd zatáčkou na objízdné...
Dvě obří uzavírky v Brně potrvají dva roky. Kolony ochromují město
Dvě velké stavební akce výrazně zasahují do života řidičů na opačných koncích Brna. První investicí je extrémně náročná přestavba dálniční křižovatky D1 a D2 na jihu města. Druhou je oprava starého...
Pro jedny unikátní přírodní lokalita, která vyžaduje maximální ochranu. Pro jiné „dítě zeleného šílenství“, které si nezaslouží status CHKO, tedy chráněné krajinné oblasti. O oblast jihomoravských...
Je to chlapec! Hvězdu Comic-Conu zaskočila v Brně prosba těhotné fanynky
Do netypické role pasovala Christophera Judge, jednu z hlavních hvězd Comic-Conu Brno & Junior, těhotná fanynka, která přišla v sobotu na hercovu besedu. Představitele Teal’ca z americko-kanadského...
Dusno kvůli uzavírce. Na objížďce lidé natáhli pásku, autobus projede jen stěží
Na dva roky v sobotu uzavře frekventovanou ulici Fryčajova v brněnských Obřanech oprava starého vodovodu. Náhradní objízdná trasa pro tisíce přespolních řidičů měří téměř 20 kilometrů. Místní mohou...
Další požár v domě plném harampádí, kde zemřel muž. Tentokrát ve sklepě
Hasiči stále zasahují v rodinném domě ve Veverské Bítýšce na Brněnsku, kde ve středu odpoledne vypukl požár. Ve čtvrtek ráno likvidovali nové ohnisko ve sklepě, poté ještě stabilizovali štítovou zeď....
Za týrání dostali muži podmínky. Jeden pes zemřel, dva se v útulku zotavili
Zubožená fenka německého ovčáka přivázaná k bráně zemědělského družstva na Vyškovsku přivedla letos v zimě policisty ke dvěma majitelům, u nichž našli ještě další dva psy ve špatném stavu. Oba muži v...
Volejbal zvolil pro ME variantu výstaviště, na novou Arenu Brno už nemůže čekat
Mistrovství Evropy volejbalistek se příští rok v Brně bude hrát na výstavišti na dočasném kurtu s tribunami pro 5 000 diváků. Na tiskové konferenci to oznámili pořadatelé. Bude to náhrada za Arenu...
Trestní oznámení kvůli sčítání voleb. Soud odhalil chyby, mohly vzniknout úmyslně
Nejvyšší správní soud odhalil chybu ve sčítání říjnových sněmovních voleb v jednom z okrsků. Ubrali tam hlasy Pirátům a naopak přidali hnutí ANO. NSS uvedl, že vzhledem k rozsahu to nemusela být...
Vlnu odporu proti Soutoku dirigoval sponzor Motoristů, domnívají se ekologové
Vítězství přírody nad soukromými komerčními zájmy. Tak hodnotí ochránci a ekologové středeční rozhodnutí Ústavního soudu. Zamítnutí návrhu poslanců ANO na zrušení nedávno vyhlášené chráněné krajinné...
Nápoje, gastro, zlozvyky i okouzlující výhledy. To jsou vánoční trhy v Brně 2025
Vánoční veselí započne v Brně už 14. listopadu a potrvá do 31. prosince. V celkem šesti lokalitách bude umístěno asi 240 stánků, vyhlídkové kolo, ledové kluziště, světelná stezka nebo dětská...
Při požáru na Brněnsku zemřel starší muž, dům byl po střechu plný harampádí
Hasiči ve Veverské Bítýšce na Brněnsku zasahovali u požáru střechy rodinného domu. Uvnitř našli mrtvého staršího muže, obyvatele domu. Patrně se nadýchal zplodin hoření. Na místě bylo 80 hasičů z...
Věda jako show. Vlasy se postaví hrůzou, odvážlivci vyzkoušejí chilli výzvu
Největší český festival vědeckých show se vrací do brněnského Vida! science centra. Třetí ročník Pop Science nabídne program plný efektních pokusů. „Chceme ukázat, že věda může být stejně strhující...
Jméno po legendě, stejný agent jako eso Realu. Ve Zbrojovce září mladý Kaká
Kolonka v brazilském pasu stopera fotbalové Zbrojovky eviduje jméno Kauan Carneiro Da Silva, ani rodiče ho tak ale příliš neoslovují. Vždyť ani legendární brazilský ofenzivní záložník se doopravdy...
Vestavba do osobních aut, obytňák s garáží. V Brně ukážou karavanové trendy
Tři haly plné nablýskaných obytných vozů, karavanů, minikaravanů, dodávek i terénních souprav. K tomu obří luxusní hotely na kolech, které do svých útrob pojmou i automobil. Technologie a výbava, o...
Nikdy se nestaral, zda bude okolí tleskat, nebo hvízdat, vzpomíná Orko Vácha na Duku
V řadách katolické církve se Marek „Orko“ Vácha řadí k liberálnímu proudu, tedy k opačnému spektru, než k jakému patřil Dominik Duka. I tak populární farář z Lechovic na Znojemsku vzpomíná na...