náhledy
Každé dílo nabízí pohled na svět, ve kterém se hranice mezi člověkem a zvířetem na chvíli stírají. Zatímco zvířata jsou v rolích lidí, člověk je naopak vyobrazen právě jako zvíře. Tyto obdivuhodné sochy z písku lze až do do konce října spatřit v Lednici na Břeclavsku.
Autor: archiv Michala Olšiaka
Zcela jistě zaujme zajíc s mysliveckým kloboučkem na hlavě a puškou v tlapách. Čeká, až se vydá na lov. Ale koho?
Autor: archiv Michala Olšiaka
Jen o kus dál vyhrává kapela. Mikrofonu uprostřed se ujal opičák.
Autor: archiv Michala Olšiaka
„Babička a kočka připomíná, že náš vztah ke zvířatům o nás často vypovídá víc, než si myslíme. A co kdyby jednou došlo k opravdové výměně rolí? Možná by se svět obrátil vzhůru nohama… nebo bychom se na sebe jen konečně podívali jinýma očima,“ popisuje autor tuto sochu.
Autor: archiv Michala Olšiaka
V tichosti na břehu čeká s prutem ve vodě. Jenže v roli rybáře je tentokrát jindy jeho běžný úlovek.
Autor: archiv Michala Olšiaka
Co nás lidi naopak učí šneci? Nejen zvířata mají lidské role, ale i lidé ty zvířecí, jako ten zamilovaný šneko-lidský pár.
Autor: archiv Michala Olšiaka
K vidění je v Břeclavi více než dvacet soch z písku. I přes různé vlivy počasí by měly podle tvůrce vydržet až do posledního říjnového víkendu.
Autor: archiv Michala Olšiaka
Sochař Michal Olšiak netvoří tato díla poprvé. Do Lednice se vrací posledních čtrnáct let. Loni takto tvořil sochy s tematikou Bali.
Autor: archiv Michala Olšiaka
Autor se pyšní tím, že jde o největší výstavu soch z písku v celé střední Evropě.
Autor: archiv Michala Olšiaka
Výstava je otevřená každý den od 9 do 19 hodin.
Autor: archiv Michala Olšiaka
Tuto sochu mohli lidé spatřit v Lednici v loňském roce, na výšku měřila úctyhodné čtyři metry.
Autor: archiv Michala Olšiaka
Jedním z témat minulých let byla například řecká mytologie neboli ztvárnění antických hrdinů.
Autor: archiv Michala Olšiaka
Jindy pak zamířil sochař s výběrem tématu na dálný východ.
Autor: archiv Michala Olšiaka
Konkrétně lze sochy spatřit u hlavního parkoviště v obci, zhruba 300 metrů od zámku.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Za návštěvu stojí však i samotný zámek, který je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Autor: Radek Miča, MAFRA
Zámek Lednice i se zahradami nadále zůstává ve vlastnictví státu. Původní majitelé z rodu Lichtenštejnů se neúspěšně domáhají jejich navrácení. Restituční nároky ale soudy opakovaně zamítly.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA