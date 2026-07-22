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Snili o vlastním domě na Slovácku. Za dva roky svépomocí dokázali zázrak
Lucie s manželem Petrem snili o vlastním domě dlouhé roky. Když už hledání vzdávali, objevili volnou parcelu v malebné vinařské vesničce na jižní Moravě. Dnes čtyřčlenná rodina bydlí v domě, který si...
Deset minut a je po vinobraní. Supercela pustošila vinice, zničila velkou část úrody
Dlouhé týdny čekali na pořádný déšť, ale s tím, co přišlo ve středu v podvečer, ani v nejmenším nepočítali. Pásem vinařských obcí na Břeclavsku a Hodonínsku se prohnala silná supercela, která...
Na Znojemsku se srazily dva autobusy, záchranáři ošetřili 47 zraněných
Dva autobusy s cestujícími se srazily v sobotu okolo 09:30 u Oleksovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán. Ošetřili celkem 47 lidí, z toho sedm má zranění středně těžká a těžká. Přijela i...
Jižní Morava teď připomíná spíš poušť. Krajina je doslova spálená, usychají i keře
Saharu teď ze všeho nejvíc připomíná Kraví hora v Brně. Jindy zelená pláň doslova děsí zlatožlutou barvou. Stromy shazují listí, trávníky žloutnou a keře začínají usychat. A nejen na Kraví hoře....
VIDEO: Ulicí se valila řeka plná krup. V obci na Hodonínsku mapují škody po bouřce
V malý vodní tok se při středeční bouřce proměnila ulice v Prušánkách na Hodonínsku. Místo aut se po ní valila řeka plná krup. Během několika minut se jich z nebe sneslo tolik, že na zemi na první...
Lužní les by pojal víc vody. Vypuštění Nových Mlýnů je nezbytné, říká geograf
Jedním z podporovatelů názoru, že vypuštění novomlýnských nádrží je nejvhodnějším řešením častého přemnožení sinic a následného úhynu ryb, je environmentální geograf Jan Miklín. Podle něj nádrže...
Brno má jen čtyři krizové byty. Lidé v nouzi často neuspějí, i matky končí v pořadníku
Za šest let pomohly čtyři krizové byty v Brně 174 lidem, další se do nich ale často nedostanou. Opozice i neziskové organizace volají po rozšíření kapacit. Radnice tvrdí, že krizové bydlení má být...
Fotopast potvrdila výskyt mývala v CHKO Soutok. Ohrožuje ptáky i obojživelníky
Fotopast potvrdila výskyt invazního mývala severního v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku. Šelma pocházející ze Severní Ameriky představuje hrozbu pro místní biodiverzitu, plení...
Pět zraněných a dlouhé kolony. Vážná nehoda komplikovala dopravu na D1 u Brna
Na 204. kilometru dálnice D1 do Brna se ve středu odpoledne srazilo osobní auto s dodávkou. Původní informace zveřejněné krátce po nehodě hovořily o střetu několika aut. Zranilo se pět lidí, z toho...
Našeptával mi zlatý démon. Čtyřnásobný vrah Dahlgren do své smrti neprojevil lítost
Padesát minut. Tak dlouho trvala před 10 lety závěrečná řeč vraha Kevina Dahlgrena, ve které se měl postavit tváří v tvář destrukci, kterou po sobě zanechal. Neudělal to. Místo toho vzal všechny...
Odchycený pes měl popáleniny, kriminalisté obvinili dvojici z týrání zvířat
Nejspíš jen šťastnou náhodou se do bezpečí dostal pes plemene Cane Corso, když jej v květnu odchytli městští strážníci ve Šlapanicích na Brněnsku. Ti zalarmovali státní policisty kvůli podezření na...
Policisté pravomocně odložili případ údajného zmizení věcí z S-centra v Hodoníně
Jihomoravští kriminalisté pravomocně odložili případ související s údajným zmizením majetku v hodonínském S-Centru poničeném tornádem. Policisté se případem museli zabývat znovu poté, co jim to...
Vypustit Nové Mlýny? Podporuji navýšení hladiny, říká šéf moravských rybářů
Vypuštění dvou ze tří nádrží na Nových Mlýnech, jak navrhují někteří odborníci, je pro šéfa Moravského rybářského svazu Miroslava Láníčka zcela nepředstavitelné. Ne že by byl proti takovému řešení,...
Osm nováčků i nový kapitán. Cokoliv nad 10. místo bude úspěchem, zní ze Zbrojovky
Už jen tři dny zbývají do obnovené premiéry fotbalové Zbrojovky Brno v české nějvyšší soutěži. V Chance Lize ji v sobotu uvítá jeden z historicky největších rivalů Sparta Praha. Co klub před novou...
OBRAZEM: Ryba nahodí prut a zajíc vyrazí na hon. Sochař ukazuje zvířata jako lidi
Každé dílo nabízí pohled na svět, ve kterém se hranice mezi člověkem a zvířetem na chvíli stírají. Zatímco zvířata jsou v rolích lidí, člověk je naopak vyobrazen právě jako zvíře. Tyto obdivuhodné...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Svědík o přípravě: Trápila nás zranění. Něco nadstandardního nám ještě chybí
Hlavní trenér fotbalové Zbrojovky Martin Svědík odkoučoval v lize přesně 250 zápasů. První se Zbrojovkou Brno přidá už v sobotu od 20 hodin proti Spartě Praha.
Sídliště bez modrých zón zaplavují auta odjinud, čáry by ale přinesly jiný problém
Zapeklitý problém s parkováním řeší v poslední době obyvatelé východní části sídliště Juliánov v Brně. Lokalita několika ulic včetně Souběžné, Mazourovy nebo Marie Kudeříkové se před rokem po...