Jeskyně Moravského krasu slouží jako zimoviště zhruba 10 tisícům netopýrů. V lednu a únoru je odborníci a vědci počítají a sledují změny oproti předchozím rokům. Na konci prvního únorového týdne se skupina expertů vydala mimo jiné do Císařské jeskyně poblíž Ostrova u Macochy.
Zatímco před třiceti lety jich v Císařské jeskyni napočítali zhruba dvě desítky, dneska jsou na šesti stovkách.
Podle Jana Zukala (na snímku) nevadí v tomto případě ani to, že Císařská jeskyně slouží ke speleoterapii místní léčebny pro děti s dýchacími obtížemi.
„Když netopýry děti uvidí, vědí, že musí rychle projít a zhasnout,“ popisuje.
Takto velké zimující skupiny nelze jednoduše spočítat. Buď si je vědci rozdělí na jednotlivé části, nebo počet zjišťují až zpětně z fotografie, kterou na místě pořídí.
Do jeskyní vyráží nejméně ve dvou, spíše ale ve třech až čtyřech lidech. Do Sloupsko-šošůvského jeskynního komplexu dokonce v osmi lidech. I tak tam stráví klidně čtyři hodiny.
Zatímco jedni sčítají, další se soustředí na zapisování, aby nenastala chyba.
Při sčítání nelze samozřejmě chodit jen po chodníčcích určených pro turisty, ale je třeba projít veškerá zákoutí.
„Císařskou jeskyni máte běžně projitou za deset minut, my v ní strávili hodinu a půl,“ líčí Zukal.
V jeskyních je velké vlhkost, a tak se na srsti netopýrů dokonce sráží voda. Nijak je ale tato „sprcha“ z jejich zimního spánku neprobudí.
„Sice netopýři přečkávají v zimovištích od přelomu listopadu a prosince do přelomu března a jara, nejsou ale v hibernaci celou dobu. Zhruba každých 14 dní se na chvíli proberou,“ doplňuje expert.
Důvody probuzení jsou podle Zukala různé. Jedním z nich je i ten, že se stěhují jinam. Z vnějších částí jeskyně do těch hlubších, kde není taková zima.
To Zukal se svým týmem pozoruje právě letos, kdy je zima chladnější než v posledních čtyřech letech. Netopýři jsou dál od vstupů, kam se dostává chladný vzduch zvenku.
Než experti a ochránci posčítají každou zimu všechny netopýry v Moravském krasu, stráví pod zemí 14 dní. Není to ale tak, že by tam chodili dennodenně na osmihodinovou šichtu, práci mají rozdělenou do celého zimního období.
Přestože mnozí mají netopýry za nepříliš sympatická stvoření, při bližším kontaktu podle Zukala lidé mění názor. Jak zároveň říká, všichni jsou chránění.
