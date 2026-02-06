|
OBRAZEM: Nerušit! Tady spí netopýři. Jejich sčítači stráví v jeskyních celé dny
Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu“
Vladimír, Jan a František, tak zní jména tří synů Bolka Polívky. Čtveřice se nyní poprvé setkává na jevišti, a to jako hlavní protagonisté představení Anděl v lihu. To Polívka věnoval svému...
Na svahu u silnice stojí holčička, zburcoval řidič policii. Výjezd dopadl překvapivě
Pomoct děvčeti v nesnázích vyjížděli ve čtvrtek brzy ráno jihomoravští policisté. U silnice nedaleko Pozořic na Brněnsku je viděl stát řidič, který tudy kolem čtvrté ráno projížděl. Na stejném místě...
Peníze na brněnské nádraží se nakonec našly, přípravy se mohou naplno rozjet
Mračna, která už se stahovala nad přesunem brněnského hlavního nádraží k řece Svratce, se rozplynula. Po přepracování státního rozpočtu novou vládou Andreje Babiše (ANO) totiž železničáři oznámili,...
Legendárnímu brněnskému klubu zbývají poslední dny, na podzim bude k nepoznání
Hudební klub Šelepka, jak ho během 55 let znaly generace Brňanů, brzy nenávratně zmizí. Do budovy, v níž se psala historie místního bigbítu, se v nejbližších dnech zakousnou bagry a těžká technika....
Ukrajinec a Ruska na jedné lodi. Ve výboru menšin oba hájili Okamuru
Novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury se dostal i na jednání jindy spíš nenápadného výboru pro národnostní menšiny v Brně. Jeho výroky vzbudily velkou debatu,...
Saunaři, kterým Brno zbořilo původní zázemí, získali nové prostory u Sokolů
Za zachování svého tradičního místa přišli bojovat na městské zastupitelstvo v županech. Úsilí početné komunity však bylo marné, demolici nejstarší brněnské sauny v zahradě Arnoldovy vily...
Žena v bytě zanedbávala 45 koček. Inspektorku při kontrole kopla do hlavy
Inspektorky krajské veterinární správy (KVS) pro Jihomoravský kraj odhalily množírnu koček v městském bytě v brněnské části Vinohrady. Při kontrole zjistily, že 45 koček žije ve zcela nevhodných...
Jeskyně Moravského krasu slouží jako zimoviště zhruba 10 tisícům netopýrů. V lednu a únoru je odborníci a vědci počítají a sledují změny oproti předchozím rokům. Na konci prvního únorového týdne se...
Žádné komedie na hlavě. Potočný je i barber, fandí klubům z Brna: Postoupí oba
Svými góly „šmiká“ soupeře, svým strojkem a nůžkami bývalé spoluhráče. Fotbalista Roman Potočný se stal i barberem – v Brně se u něj dveře netrhnou. Od léta odtud vyráží kousek za hranice k...
Cestu mezi Macochou a Punkevními jeskyněmi zavalila skála, může spadnout další
Turisté musejí dávat pozor v Moravském krasu. V Pustém žlebu na oblíbené trase mezi propastí Macocha a Punkevními jeskyni se v pátek nad ránem zřítila skála. Kvůli reálné hrozbě odlomení i dalších...
Šéf svazu obcí skončí jako starosta. Chci tvořit, ne bojovat proti lžím, hlásí Lukl
Přes 20 let strávil ve funkci starosty zhruba desetitisícového Kyjova na Hodonínsku František Lukl (nez.). Celostátně je známý hlavně díky funkci šéfa Svazu měst a obcí České republiky, v jehož čele...
Do Brna se vrací Jazzfest, umělci poprvé zahrají i v historických vodojemech
JazzFestBrno se vrací do Brna ve znamení oslav čtvrtstoletí své existence. Na 25. ročník si pořadatelé připravili program plný hvězd jazzové i příbuzné hudby. Návštěvníci se tak mohou těšit na jména...
Problémy na vinicích odhalí v předstihu drony a AI. Poznají, že je réva ve stresu
Schopnost odhalit blížící se problémy na vinici dřív, než je půjde rozpoznat pouhým okem? Pro mnoho vinařů sen, kterému však výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně dávají reálnou podobu....
Z centra Brna mizí po 30 letech Baťa, nejbližší prodejny jsou v nákupních centrech
Z historického centra Brna mizí další stálice. Po více než 30 letech se uzavřely dveře prodejny Baťa. Od 90. let minulého století sídlila ve funkcionalistické budově v České ulici, známé historicky...
Pokus o znásilnění v Brně. Obnaženého útočníka chytili při činu, pomohl školák
Hlasité volání o pomoc zachránilo před znásilněním ženu v brněnských Horních Heršpicích. U železniční trati poblíž Kšírovy ulice ji v neděli v sedm ráno sexuálně napadl cizinec. S útočníkem se...
Březina v okrese Brno-venkov, ale jaká? Dvě stejnojmenné obce si pletou i úřady
Že existují obce se stejným názvem napříč Českem, není až takové překvapení. Pro rozlišení jedné či druhé se používají okresy. Jenže to nestačí v případě dvou obcí Březina na jihu Moravy. Jedna obec...