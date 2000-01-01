náhledy
Řetězec rychlého občerstvení Burger King získal v Brně exkluzivní prostory. Nejenže jsou poblíž hlavního nádraží a centra města, především však jde o hodnotnou památkově chráněnou budova od prvorepublikového architekta. Na svém místě je už téměř sto let. Portál iDNES.cz přináší fotografický průřez historií.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Budova od architekta Oskara Pořísky vyrostla v letech 1927 až 1928 jako Městská ubytovací kancelář pro výstavu soudobé kultury, pro jejíž účely vznikl také areál brněnského výstaviště.
Autor: Muzeum města Brna
Tady je objekt zachycený na snímku v roce 1928 ještě těsně před dokončením.
Autor: Muzeum města Brna
V půlkruhovém zakončení budovy u křižovatky totiž chybí nápisy nad i pod proskleným pásem.
Autor: Muzeum města Brna
Interiér budovy Městské ubytovací kanceláře ve 20. letech 20. století. Kromě ní tady fungovala také spořitelna a směnárna.
Autor: Muzeum města Brna
Právě spořitelna tady vydržela i za války ve 40. letech.
Autor: Muzeum města Brna
V 50. letech na vzácné fotografii zářila budova různými barvami a logy místních firem v čele se Zbrojovkou. Snímek pochází z roku 1957.
Autor: prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
V 60. letech se do budovy přestěhovala Česká dopravní kancelář, tedy Čedok. Tady je zachycena na snímku z roku 1990. Je vidět, že okenní pás dostál velkých změn a objevily se v něm i sloupky.
Autor: Muzeum města Brna
První větší investice se budově dostala v roce 1994. Rehabilitace se tedy dočkala zejména fasáda, která se přiblížila své původní podobě z 20. let minulého století.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Čedok v místě sídlil až do roku 2023. Tehdy se ale z těchto městských prostor odstěhoval. Podle vyjádření cestovní kanceláře to byla součást dlouhodobého plánu, aby pobočky v celém Česku byly v jednotném designu, moderní, reprezentativní a klienti se v nich cítili příjemně.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brněnský magistrát tak začal v roce 2023 hledat nového nájemce. Cedule visely i přímo ve výloze.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Vítěznou nabídku nakonec podal Burger King. Název nového nájemce Brno odtajnilo v květnu 2024, v srpnu 2025 pak řetězec svůj provoz otevřel.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V prvním patře mají zákazníci široký výhled díky obloukovému pásu oken. Na dohled rychlého občerstvení je budova hlavního vlakového nádraží.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Jsou obnoveny i točité schody, které v budově v roce 1928 byly,“ přiblížil pracovník magistrátu Antonín Malec.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Zachované jsou i luxfery. Ty tady byly už na počátku otevření, jenže v 70. letech při necitlivé rekonstrukci je nahradila klasická otevíratelná okna. Zpět se skleněné cihly vrátily v 90. letech.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Interiér působí decentním dojmem. Žádné křiklavé barvy ani plakáty. Jejich výlep do výlohy má firma dokonce od památkářů zakázaný. „Chtěli jsme, aby interiér restaurace plynule navazoval na charakter budovy a nabídl zákazníkům nejen oblíbené menu, ale také kulturní hodnotu místa,“ uvedla Kateřina Bryndová, brand manažerka Burger Kingu pro Českou republiku.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Národní památkový ústav trval rovněž na nebarevném logu, které tak nese bílé, černé a šedé tóny, nikoli klasickou červenou a žlutou.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA