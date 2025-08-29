|
OBRAZEM: Jak šel čas s brněnským Čedokem. Spořitelna, ubytovací kancelář, nyní fastfood
Prvorepubliková vila v Brně vás zaskočí elegancí i hravostí. Podívejte se
Prvorepubliková vila v Brně měla velké štěstí jak na osvícené majitele, kteří ji koupili v původním stavu, tedy velmi špatném, tak na architektku Kateřinu Horych ze studia Atel!er i na studio Le bon,...
Z Čedoku je Burger King. Avantgardní ikoně Brna se vrátil původní vzhled
Ikonická budova s oblým nárožím nedaleko brněnského hlavního nádraží, v níž dlouho sídlila cestovní kancelář Čedok, se dočkala nového kabátu. Nebo spíš staronového. Na rekonstrukci se totiž kromě...
Chtěl si opéct špekáček, zapálil celý les. Napíchnutý párek našli ještě hasiči
Neznámý rádoby táborník si chtěl nedaleko Brna opéct špekáček na ohni. Nenapadlo jej ale nic lepšího než rozdělat oheň v lese, zvlášť v aktuálně suchém počasí, kdy několik týdnů pořádně nepršelo....
Řetězec rychlého občerstvení Burger King získal v Brně exkluzivní prostory. Nejenže jsou poblíž hlavního nádraží a centra města, především však jde o hodnotnou památkově chráněnou budovu od...
Svérázná výluka mate Brňany. Nevěří, že je tramvaj odveze, kam potřebují
Se svérázným řešením přišli v brněnském dopravním podniku, když přemýšleli, jak zajistit tramvajovou dopravu mezi hlavním nádražím a Ústředním hřbitovem. Klíčová křižovatka pro průjezd souprav je...
Bitka v plánu nebyla, hlásil Tomáš Zohorna. Rozjezd v Kometě má parádní
Dva týdny a během nich tři zápasy stačily, aby se v Brně „v plné palbě“ předvedl útočník Tomáš Zohorna. Náramně mu sedl hlavně páteční zápas Ligy mistrů proti švédskému Brynäsu, v němž si připsal dvě...
Běh ve spodním prádle, svíčková v kelímku. Otrlý mladík rád testuje hranice
Zkrátka se rozhodl, že už bude v životě dělat jen to, co ho baví. Čtyřiadvacetiletý Vojtěch Toman se tak zbavil jediného pravidelného příjmu a v půlce letošního února začal pořádat zdarma akce v...
Druhá rezignace kandidáta SPOLU za týden. Kvůli kauze s ubytovnou
Občanský demokrat Karel Podzimek ohlásil, že odstupuje z jihomoravské kandidátní listiny koalice SPOLU, kde se ze 12. místa ucházel o poslanecký mandát. Rozhodl se tak poté, co server Seznam Zprávy...
Stojí v hnoji, nemají seno ani vodu, okusují bodláky. Živořící koně řeší veterináři
Vysoké hromady hnoje, nikde žádné seno, nádoby na vodu špinavé a prázdné. V těchto podmínkách donedávna živořilo patnáct koní v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku. Situace se podle oznamovatelů...
VIDEO: Dodávka nedobrzdila na dálnici, po nárazu do auta začala prudce rotovat
Až hrůzostrašně vypadá na záběrech čtvrteční nehoda, při níž šofér dodávky narazil zezadu do pomalu jedoucích aut v levém pruhu. Nedával zřejmě pozor na to, co se děje před ním na silnici. Po srážce...
Výstaviště v Brně jako Barrandov. Část areálu se promění ve filmové ateliéry
Nalákat více filmařů do Brna a nabídnout jim další možnosti chce tamní veletržní areál. Stranou zájmu dnes stojí některé budovy, o kterých se ještě před časem uvažovalo, že je výstaviště prodá. Nové...
Kouč Komety před Ligou mistrů: Bude to hlavně o nás. Zkusí nové útočné varianty
Když hokejová Kometa naposledy hrála Ligu mistrů, vedl ji z trenérské lavičky majitel Libor Zábranský a kapitánské céčko na prsou nosil Leoš Čermák. Dnešní návrat do soutěže po sedmi letech proti...
Šance na obnovu stadionu za Lužánkami raketově stoupla, podnikatel nabízí dohodu
Dlouhodobě jde o sen mnoha fanoušků brněnské fotbalové Zbrojovky. Opět v desetitisícových počtech fandit svému týmu na velkém stadionu za Lužánkami, v lokalitě, kde jejich mužstvo získalo historicky...
Let z Korfu do Brna kvůli závadě motoru přistál jen s jedním ještě v Řecku
Letadlo české společnosti Smartwings bylo dnes odpoledne krátce po vzletu z řeckého Korfu z technických důvodů odkloněno na letiště v řecké Preveze. Posádka kvůli závadě preventivně vypnula jeden z...
Pýcha Brna. V Masarykově čtvrti by chtěl žít každý, i když v ní leccos chybí
Mezi vzrostlými stromy se tu ukrývají vily, které psaly dějiny meziválečné architektury. Podobně jako ve známé cimrmanovské hře se o této brněnské lokalitě s jedinečným půvabem říká, že zde by chtěl...
VIDEO: Incident v brněnském trolejbusu. Cestující povalil revizorku na zem a utekl
Brněnští policisté na svém webu zveřejnili video z incidentu v jednom z místních trolejbusů. Muž v květnu tohoto roku utekl před revizorkou. Předtím ji po výzvě k předložení dokladů povalil na zem a...