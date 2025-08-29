OBRAZEM: Jak šel čas s brněnským Čedokem. Spořitelna, ubytovací kancelář, nyní fastfood

Řetězec rychlého občerstvení Burger King získal v Brně exkluzivní prostory. Nejenže jsou poblíž hlavního nádraží a centra města, především však jde o hodnotnou památkově chráněnou budovu od prvorepublikového architekta. Na svém místě je už téměř sto let. Portál iDNES.cz přináší fotografický průřez historií.
V Brně otevřela nová pobočka fastfoodového řetězce Burger King. Sídlí v... Budova někdejšího Čedoku u nádraží v Brně vznikla ve 20. letech 20. století... Budova Čedoku v roce 1957. V ikonické budově podle návrhu Oskara Pořísky blízko hlavního vlakového nádraží... Pobočka cestovní kanceláře Čedok sídlila u nádraží desetiletí. Nyní je budova...

