Děti do selátek v brněnské oboře šťouchaly klackem, některá uhynula

V oboře platí celoročně zákaz krmení divočáků, a to jak dospělých, tak selat. V době, kdy jsou mláďata malá, je navíc třeba dopřát jim klid a chovat se tiše.

Někteří návštěvníci to ale nedodržují. „Nedávno se stalo, že jedna z bachyní vrhla selata poblíž plotu místo v přístřešku. V takovém případě s nimi zůstává na místě a tím spíš je třeba jim dopřát klid. Bohužel někteří návštěvníci to nedodržovali, děti dokonce do ležících selat šťouchaly klackem. Všechna selata z tohoto vrhu uhynula,“ uvedla mluvčí Lesů města Brna Monika Neshybová.

První selata se v oboře letos narodila na konci února. Ač většinou přichází na svět v březnu a dubnu, některé starší bachyně je mohou mít i dříve, což byl právě tento případ.

Zajímavé zbarvení

Návštěvníky mezi selaty, která už běhají po oboře, zaujala zejména ta bílá s černými tečkami.

„Jedná se o genetickou anomálii, která je spíše velkou vzácností. Může se jednat o předka o více než jednu generaci, nebo se může jednat o albinismus. Rozhodně se nejedná o cílenou degeneraci černé zvěře. V přírodě jsou nejvíce ohroženi na životě, jelikož jsou snadnou kořistí pro predátory. Nyní je to velké zpestření pro dětské i dospělé návštěvníky obory,“ uvedla lesní správa na svém facebookovém profilu.

Základem chovu v Holedné je pět bachyní, které pocházejí z Hradce Králové, a místní kanec Karel. Aby se chov geneticky obměňoval, odrostlá selata si správci lesů v republice vyměňují.