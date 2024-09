Jednou chci pracovat v Dukovanech, říká studentka nového oboru jaderné energetiky

Výhodami oboru, jímž se škola vrací k tradici započaté v 50. letech minulého století, jsou podle lektorů vysoká poptávka a nadstandardní platy.

„Firmy zjistily, že inženýři s větší znalostí jaderné energetiky v regionu chybí. Současně se začal zvyšovat zájem ze strany studentů. Vše do sebe zapadlo s rozhodnutím o dostavbě elektrárny v Dukovanech. K jejímu úspěchu můžeme na VUT přispět tím nejcennějším – přípravou nových jaderných expertů,“ prohlašuje garant programu Karel Katovský z Ústavu elektrotechniky.

Navíc rozhodně nejde o typický akademický program. „Každý student, který bude mít zájem, dostane možnost stáže nebo letní školy v Jižní Koreji,“ vyzdvihuje Katovský. Jednou za rok plánují také vícedenní exkurze v Česku a na Slovensku, jednou za studium exkurzi v zahraničí a během studia dvakrát dvoutýdenní stáže.

Studenti ve dvouletém programu se budou učit podle formátu blokové výuky inspirované Belgií – každý měsíc se zaměří pouze na dva předměty, složí zkoušky a přejdou na další. Díky tomu získají více prostoru pro praktické zkušenosti a nemusí věnovat tolik času teorii.

Mezi prvními čtyřiadvaceti studenty nového oboru je i Barbora Poláková. „Jaderná energetika mě lákala už od gymnázia. Když jsem byla v druhém ročníku na strojní fakultě, jeli jsme na letní univerzitu v Dukovanech. Tam jsem si řekla, že tohle chci dělat,“ vysvětluje.

Během letní univerzity ona i další účastníci dva týdny přespávali v Třebíči a každý den dojížděli do Dukovan, kde navštěvovali strojovnu, reaktorový sál a seznamovali se s technologiemi. „Z nového oboru mám trochu obavy, protože jde o pilotní ročník, ale věřím, že to zvládneme. Chci se o jádru dozvědět co nejvíc a jednou pracovat právě v Dukovanech,“ vysnila si.

Na škole vznikla i unikátní laboratoř

Spolu s programem VUT otevřelo pro studenty i nově vybudovanou laboratoř jaderné energetiky a ionizujícího záření, kde budou zkoumat hlavní principy záření v praxi. S financováním pomohly Evropské strukturální fondy a ministerstvo školství. „Laboratoř je unikátní nejen pro VUT, ale i pro všechny technicky zaměřené univerzity v celé České republice,“ zdůrazňuje vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu ministerstva školství Radka Wildová.

Že studenti, kteří oborem projdou, mají velkou šanci získat lukrativní práci v jaderném odvětví, potvrzuje generální ředitel elektráren Temelín a Dukovany Petr Závodský. „Zájem o technické obory v posledních letech rekordně klesl. Velká část studentů si myslí, že jsou příliš náročné,“ podotýká a dodává, že právě jaderná energetika hraje klíčovou roli i v souvislosti s klimatickými změnami.

Noví absolventi budou také potřeba kvůli plánovanému vybudování horkovodu z Dukovan do Brna, který by měl v budoucnu pokrýt polovinu spotřeby tepla v Brně.