Podnikatel chtěl obnovit zašlou slávu zpustlých lázní, plány jsou však u ledu

Jenže zůstalo jen u slov. „Přiznám se, že jsem se musel v uplynulých letech maximálně soustředit na své hlavní podnikání, kde jsme mimo jiné budovali nový výrobní závod, tudíž projekt lázní je dočasně zakonzervovaný a do poloviny roku 2025 k posunu nedojde,“ sdělil MF DNES Hemerka.

Ten vede brněnskou firmu Ardecon specializující se na účetnictví a poradenství ve finanční oblasti. Zároveň se byznysově angažuje v kožedělném průmyslu, je totiž finančním ředitelem a spolumajitelem společnosti Karo Leather.

Celkovou investici do obnovy areálu ve Velké Roudce na více než třech hektarech odhadoval před pár lety na 340 milionů korun. Suma zahrnovala výstavbu komplexu s lázeňskou částí, která by nabídla vnitřní a venkovní bazény, privátní wellness, saunový svět i relaxační prostory.

Dále návrh počítal s restaurací pro 120 lidí a hotelem s plánovanou kapacitou 80 dvoulůžkových pokojů, čímž by dvojnásobně překonal i stávající lázně v Lednici.

Taková investice byla nad možnosti dnes sedmatřicetiletého podnikatele, hledal proto strategického partnera, který by majetkově vstoupil do lázeňské firmy a pomohl zařízení postavit. „Jsme v jednání se zhruba sedmi zájemci,“ tvrdil v roce 2019 Hemerka. Nikdo ale do firmy dodnes nevstoupil, a projekt tak nyní leží u ledu.

Na Brněnsku vzniká léčebný a rehabilitační ústav Sanatorium Pálava: