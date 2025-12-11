Dopravní podnik v Brně opět chce oživit zaniklou trať, plánuje z ní jednokolejku

Marek Osouch
  5:41
Po sedmi letech se Brno vrací k myšlence obnovit zaniklou tramvajovou trať do Líšně. Tehdy plán vyvolal velké protesty místních, kteří celý záměr nakonec zmařili. Teď však chce dopravní podnik zkusit jinou cestu a vybudovat pouze jednokolejku. Tím by podle něj nebyl povolovací proces natolik složitý.
Obnovená trať má na jihu Líšně plánovanou smyčku v areálu Technického muzea...

Obnovená trať má na jihu Líšně plánovanou smyčku v areálu Technického muzea poblíž Holzovy ulice, kde jsou stále k vidění pozůstatky původní trasy. (2017) | foto: Filip Fojtík

Obnovená trať má na jihu Líšně plánovanou smyčku v areálu Technického muzea...
Obnovená trať má na jihu Líšně plánovanou smyčku v areálu Technického muzea...
Obnovená trať má na jihu Líšně plánovanou smyčku v areálu Technického muzea...
Obnovená trať má na jihu Líšně plánovanou smyčku v areálu Technického muzea...
13 fotografií

„Je to taková idea, kterou bychom chtěli zkusit. Na startu příštího roku o tom budeme debatovat s městskou částí,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna (DPMB) Miloš Havránek.

Ten je se svým týmem přesvědčen, že tramvajová trať opuštěná od 60. let minulého století má svůj význam. Ostatně průmyslový areál kolem výrobce traktorů Zetor v Líšni dostává poslední roky novou, moderní podobu, rostou tady další haly a čím dál víc lidí tady opět pracuje. A právě za plotem areálu vede, respektive dnes u něj končí, tramvajová trať.

Brno opráší půl století starou trať, lidé se bojí tramvají v obýváku

Záměr jednokolejné tratě do Líšně má podle Havránka tu výhodu, že by se koleje držely ve stopě stávající dráhy, tudíž by se mohlo jít pouze formou opravy, a nikoli nové stavby. „Stávající trať nikdy nebyla zrušena,“ poznamenal Havránek.

Režim opravy znamená méně případných komplikací při vyřizování potřebných povolení. Ty dopravní podnik před lety zažil, když chtěl obnovit klasickou dvojkolejnou trať.

Části tratě už podnik opravil

Do Líšně k depozitáři Technického muzea, u něhož stará trať končí, by se tak od Zetoru jezdilo pouze po jedné koleji. Vedle ní by vedla podle plánů městského dopravce cyklostezka. Plánovaná jednokolejka by alespoň v počátku byla podle Havránka dostatečná.

Někdejší kritik obnovy tramvajového spojení Michal Štourač zatím o záměru a jeho parametrech neví, přesto si nedokáže představit, že by za domy, které tam stojí, projížděly každých pár minut tramvaje.

Spolek zmařil obnovu tramvajové trati. Stavba se odkládá na neurčito

„Plánovaná zástavba, kterou se argumentovalo, směrem k Zetoru zatím není až tak aktuální. Musely by se nejdřív dělat další studie, jak říká územní plán, tudíž nevím, čím by si to dokázali zdůvodnit,“ řekl Štourač iDNES.cz.

Trať, na níž v současnosti v úseku od smyčky Stránská skála do centra jezdí většina spojů linky 10, má podle městského dopravce velký potenciál. Zájem o ni má ostatně i průmyslový developer CTP, který postupně vykoupil někdejší haly Zetoru, zboural je a na jejich místě postavil nové moderní. Nedávno získal do majetku i tamní slévárnu. Developer usiluje o to, aby trať nabízela tamním pracovníkům dobré spojení, ke smyčce pod Stránskou skálou schované za plotem proto chystá široký chodník.

Přímo dopravní podnik loni a letos zrekonstruoval části této trati, zbývá už jen rekonstrukce samotné smyčky. Ta je v plánu v nejbližší době. „V současnosti je vypsané výběrové řízení na zhotovitele,“ sdělil ředitel Havránek.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

Konflikt známých v Brně vyvrcholil na ulici. Útočník pobodal ženu, ta zemřela

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Policisté zasahovali v Mostecké ulici v Brně, kde muž napadl a pobodal ženu. Ta i přes snahu záchranářů na místě zemřela. Podezřelého policisté zadrželi, s obětí se znal. V místě byla omezena doprava.

Studenti protestovali proti Motoristům na ministerstvu. Obávají se paralýzy

Studenti vysokých a středních škol protestovali proti svěření ministerstva...

Stovky studentů protestovaly v centru Prahy proti možnosti, že v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude stát někdo z Motoristů. Krátce po poledni zaplnili...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Dopravní podnik v Brně opět chce oživit zaniklou trať, plánuje z ní jednokolejku

Obnovená trať má na jihu Líšně plánovanou smyčku v areálu Technického muzea...

Po sedmi letech se Brno vrací k myšlence obnovit zaniklou tramvajovou trať do Líšně. Tehdy plán vyvolal velké protesty místních, kteří celý záměr nakonec zmařili. Teď však chce dopravní podnik zkusit...

11. prosince 2025  5:41

Děčín potvrdil výbornou domácí bilanci, jako druhý v sezoně získal skalp Brna

Maksim Šturanovič (vpravo) z Děčína u míče v zápase s Brnem, brání ho Adam...

Děčínští basketbalisté porazili v první repríze květnového semifinále v dohrávce 5. ligového kola Brno 77:73 a doma vyhráli sedmý z osmi zápasů. Svěřenci Tomáše Grepla ve své hale nestačili jen na...

10. prosince 2025  21:33,  aktualizováno  22:03

Karvinští házenkáři vyhráli v Brně díky gólu čtyři sekundy před koncem

Matěj Nantl střílí v semifinále extraligy.

Házenkáři mistrovského Baníku Karviná ve 14. kole extraligy vyhráli 30:29 v Brně a stále vedou tabulku o dva body před Plzní. Západočeši doma rozstříleli 41:27 Kopřivnici.

10. prosince 2025  20:22

Vedení ANO vyloučilo brněnské zastupitele, kteří neopustili koalici s ODS

Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS se na předvolební debatě baví s...

Celostátní předsednictvo ANO vyloučilo ve středu z hnutí deset brněnských zastupitelů, kteří neopustili tamní koalici s ODS mimo jiné kvůli bitcoinové kauze. Učinilo tak na návrh krajského vedení...

10. prosince 2025  19:32,  aktualizováno  19:40

Fiktivním úvazkem kolegy vyváděl z teplárny peníze, viní policie exstarostu Znojma

Někdejší znojemský starosta Jan Grois po volbách vystoupil ze zastupitelského...

Jako obviněný nyní v policejní databázi figuruje bývalý sociální demokrat a někdejší starosta Znojma Jan Grois. Důvodem je údajné vyvádění peněz ze Znojemské tepelné společnosti pomocí fiktivního...

10. prosince 2025  17:57

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

10. prosince 2025  16:23

Za naplánovanou vraždu partnerky hrozí muži 20 let, soud jej poslal do vazby

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Muž, který čelí obvinění, že v pondělí v Brně napadl svoji partnerku a následně ji na ulici ubodal, půjde do vazby. Ve středu odpoledne o tom rozhodl brněnský městský soud. Podle kriminalistů muž...

10. prosince 2025  9:35,  aktualizováno  14:56

Rozjímání a empatie. Cesta festivalem zlozvyků v Brně končí ve zpovědnici

Na Římském náměstí v Brně v úterý 9. prosince 2025 začal Vánoční festival...

Ticho a rozjímání nad sebou samým, tedy protiklad adventního konzumu, má podle pořadatelů nabídnout Vánoční festival zlozvyků, který v úterý odpoledne začal na Římském náměstí v Brně. Zdejší plocha...

10. prosince 2025  14:41

Stadion za Lužánkami bude nejdřív za pět let, mírní šéf Zbrojovky nadšení fandů

Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky...

Nedočkavost fanoušků fotbalové Zbrojovky Brno provází v posledních měsících plán nového majitele klubu Vojtěcha Kačeny na stavbu stadionu za Lužánkami. Generální manažer Zbrojovky Jan Mynář však...

10. prosince 2025  13:01

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

10. prosince 2025  12:02

Brno trápí nemocnice ve ztrátě, pošle jí víc peněz na úkor druhého špitálu

Úrazová nemocnice v Brně

S očekávaným schodkem 42 milionů korun zakončí letošní rok Nemocnice Milosrdných bratří, která je jedním ze dvou městských špitálů v Brně. Proti předchozímu roku s provozním výsledkem minus 46...

10. prosince 2025  5:08

České florbalistky už znají čtvrtfinálové soupeřky, budou čelit Norsku

Norská florbalistka Tone Einstulenová

Norské florbalistky zvítězily v předkole play off mistrovství světa v Brně nad Polskem 2:1 po nájezdech a ve čtvrtečním čtvrtfinále narazí od 16:30 v Ostravě na Česko. Rozhodla o tom v sedmé sérii...

9. prosince 2025  16:03,  aktualizováno  21:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.