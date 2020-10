V kroji na nákup i do práce. Venkovem se šíří nezvyklá výzva

Nezůstalo jen u otázek. „Však si ho obleč do práce nebo do obchodu, vždyť toho máš doma plnou skříň. Hned tě přejde špatná nálada, opáčily jsme kolegyni. A celý večer jsme si z toho dělaly legraci,“ usmívá se Petra Radkovičová, umělecká vedoucí sboru.

Co bylo zpočátku jen nevinným špičkováním, se hned na druhý den změnilo ve výzvu, která za necelý měsíc oběhla celou republiku.

„Původně jsme si chtěly střihnout v kroji celý týden, ale velmi rychle jsme se rozmyslely. Není to úplně jednoduché se každý den obléci do několika vrstev, taky si to ne každý může dovolit, třeba vzhledem k práci. Proto jsme se domluvily, že vyzveme k nošení kroje na jeden den,“ vysvětluje Radkovičová.

Kroj si lidé oblékli i k volbám

Jako první se do výzvy zapojily členky souboru. Z pyžama se převlékly rovnou do pracovního kroje a nosily ho celý den. „Pracovní kroj není škrobený, je pohodlný, vzdušný a opravdu se v něm dobře funguje. Dřív se v něm chodilo běžně, tak se to snažíme vrátit zpět do povědomí,“ říká vedoucí sboru.

Výzva se ujala. Reakce už přišly třeba z Prahy, Brna, severní Moravy či Chodska. „Lidé, kteří posílají fotky jejich ‚dne v kroju‘, v něm chodí do práce, k volbám, na nákupy. A to dokonce opakovaně,“ říká potěšeně Radkovičová.

Sama všechny, kteří se v kroji odváží vyjít ven, obdivuje.

„Je to velmi náročné na psychiku. I pro nás, které máme ke kroji blízko. Na vystoupeních nebo slavnosti je vždycky v kroji víc lidí pohromadě. Když jsem měla jít k volbám v kroji sama, bylo mi úzko. Nikdy nevíte, co si o vás lidé pomyslí. Ale snad to lidem přináší radost. Je pravda, že se na mě víc lidí usmívá,“ uzavírá.