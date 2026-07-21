Další patálie v Brně. Objížďka opravované cesty je tak rozbitá, že ji museli zavřít

Už samotná uzavírka Fryčajovy ulice, příjezdové cesty do Brna, která nemá žádnou blízkou a plnohodnotnou alternativu, vyvolala loni na podzim velké napětí, zejména kvůli délce oprav. Podle harmonogramu má totiž rekonstrukce vodovodů a kanalizace trvat dva roky.
Teď se k tomu přidala i uzavírka objízdné trasy po provizorně zpevněné polní cestě pro místní s povolenkou. Asfalt totiž místy už vysokou dopravní zátěž nevydržel.
Nebude-li oprava provedena, pak hrozí, že tato účelová silnice další enormní zátěž nevydrží.