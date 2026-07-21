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Další patálie v Brně. Objížďka opravované cesty je tak rozbitá, že ji museli zavřít

Marek Osouch
  10:49

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Uzavřená objízdná trasa Fryčajovy ulice v brněnských Obřanech na snímku ze 20. července 2026. | foto: Marek OsouchMAFRA

Provizorní objízdná trasa mezi poli byla alespoň částečnou útěchou pro některé obyvatele brněnských Obřan, když se loni uzavřela Fryčajova ulice jakožto jediná spojnice do města. Náhradní cesta je však po tři čtvrtě roce využívání tak rozbitá, že je od pondělí zavřená a silničáři ji musejí opravit.

Už samotná uzavírka Fryčajovy ulice, příjezdové cesty do Brna, která nemá žádnou blízkou a plnohodnotnou alternativu, vyvolala loni na podzim velké napětí, zejména kvůli délce oprav. Podle harmonogramu má totiž rekonstrukce vodovodů a kanalizace trvat dva roky.

Teď se k tomu přidala i uzavírka objízdné trasy po provizorně zpevněné polní cestě pro místní s povolenkou. Asfalt totiž místy už vysokou dopravní zátěž nevydržel.

Nebude-li oprava provedena, pak hrozí, že tato účelová silnice další enormní zátěž nevydrží.

Ludmila Kutálkovástarostka brněnské části Maloměřice a Obřany

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