V Česku je dosud nikdo neviděl. Vědci objevili na jižní Moravě neznámé druhy pavouků

„Jihomoravské mokřady nás stále dokážou překvapit. Nález dvou druhů pavouků, které dosud nebyly z České republiky známé, ukazuje nejen jejich mimořádnou biologickou hodnotu, ale také význam dlouhodobého monitoringu. V projektu proto praktickou obnovu mokřadů propojujeme s výzkumem, abychom mohli sledovat, jak se jejich biodiverzita v čase mění,“ uvedla Marie Kotasová Adámková, vedoucí projektu LIFE in Salt Marshes, z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU).
Skákavku Attulus inexpectus vědci rozpoznali jako samostatný druh v roce 1997, kdy ji odlišili od velmi podobného druhu Attulus rupicola. Zatímco příbuzný druh žije především na skalách a pod kameny v subalpínském pásmu nebo na štěrkových březích horských toků, Attulus inexpectus obývá nížiny v blízkosti vody, pobřežní biotopy i vnitrozemská slaniska.
Dvě samice druhu Attulus inexpectus vědci pozorovali v oblasti Trkmanec–Rybníčky u Rakvic. Jde o mokřad vyznačující se vysokou slaností a výskytem ohrožených slanomilných rostlin.
Význam oblasti Trkmanec–Rybníčky podtrhuje i další nález. Ve stejných vzorcích vědci potvrdili také přítomnost kriticky ohrožené pavučenky druhu Entelecara omissa. V Česku byla dosud známa pouze z oblasti Lednických rybníků, kde byla zaznamenána v roce 1999.
Druhým novým přírůstkem je snovačka Crustulina sticta. Tento vzácný druh pavouka žije roztroušeně po Evropě a je spojen především s mokřadními biotopy a rašeliništi. Přestože byla jeho přítomnost potvrzena ve všech sousedních státech, v Česku dosud doložen nebyl.
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„U skákavky Attulus inexpectus je nález zajímavý i tím, že nejbližší známá lokalita tohoto druhu leží až u Neziderského jezera v Rakousku, tedy více než 120 kilometrů od Trkmance. Zároveň se jedná o středně velký druh pavouka, takže není pravděpodobné, že by byl dosud na našem území přehlížen. U snovačky Crustulina sticta jsme naopak její výskyt v Česku mohli vzhledem k nálezům ve všech sousedních zemích očekávat. I tak je pozoruhodné, že v rámci jednoho monitoringu můžeme českou faunu rozšířit hned o dva druhy pavouků,“ uvedla arachnoložka Eva Líznarová z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU.