Před budovou se těsně pod povrchem skrývala dvě betonové kola, respektive železniční točny, které byly součástí zmíněné Malé Ameriky, tehdy skladiště Severní dráhy císaře Ferdinanda.
„Na přelomu 19. a 20. století patřil tento areál k absolutní technologické a logistické špičce tehdejšího Rakouska-Uherska. Šlo o unikátní, moderně řešenou třípodlažní stavbu, která původně sloužila k distribuci zboží - například až z přístavu v Hamburku,“ poznamenali archeologové.
Otočné plošiny jsou na železnici známé tím, že sloužily k otáčení lokomotiv. V tomto případě se ale otáčely správným směrem vagony. „Ty tak mohly vjet z vnější koleje přímo do suterénu skladiště,“ doplnili archeologové.
Jestli se dochovaly pod betonovou podlahou protilehlé točny ve skladišti, aby mohly vagony projíždět budovou, odborníci v tuto chvíli nevědí.
Dnes však mají jasno o tom, že točny vně objektu mají téměř identickou konstrukci. „Tvoří je betonový základ na kruhovém půdorysu o průměru téměř sedm metrů. Po obvodu jsou umístěny pískovcové bloky, v jejichž úrovni se nacházel otočný kolejový most. Uprostřed každé točny je pískovcový blok, na kterém se původně nacházelo středové ložisko – tzv. královský čep. Na něm byl umístěn samotný kolejový most s koly, která jezdila po kruhové kolejnici,“ přiblížili archeologové.
Tato středová kolejnice se však dochovala pouze u jedné z točen, jak je zřejmé i ze zveřejněných fotografií.
Zařízení se přestala využívat po roce 1947, na pozdějších leteckých snímcích už totiž podle archeologů nejsou patrné. Překryla je vrstva nového povrchu, pod nímž jej teď archeologové znovu objevili.