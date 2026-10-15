Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tady jsou jeskyňáři poprvé. V Moravském krasu objevují nová místa, kudy teče Punkva

Autor: ,
  16:13
Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen...

Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen 2026) | foto: Česká speleologická společnost

Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen...
Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen...
Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen...
Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen...
10 fotografií
Kudy přesně teče říčka Punkva, po níž se pak plaví návštěvníci známých Punkevních jeskyní v Moravském krasu, a jak to v těch místech vypadá, dodnes jeskyňáři přesně neví. Teď v říjnu se ale vůbec poprvé někteří z nich vydali do prostor, kde před nimi ještě nikdo nebyl. V těch místech objevili dalších asi 150 metrů dosud neznámých chodeb.

Opět se tak přiblížili k hlavnímu cíli své expedice, tedy k místu, kde soutokem Bílé vody a Sloupského potoka vzniká v podzemí právě řeka Punkva.

V tomto týdnu při ponoru naměřili potápěči 200 metrů odmotané nové šňůry, přičemž přibližně 50 metrů tvořilo propojení s už známými prostorami a dalších 150 metrů představovaly nové chodby. „Z velké části je to opravdu historická premiéra,“ prohlásil předseda speleologické organizace Plánivy a speleopotápěč Radek Nejezchleb.

Přes zachránce jsem jel jak kamenný blok v Egyptě. Jeskyňář líčí cestu z podzemí

Místo, kde Punkva soutokem vzniká, podle Nejezchleba nemůže být daleko. „Minule jsme odhadovali nižší stovky, teď to budou vyšší desítky, maximálně 150 metrů,“ uvedl Nejezchleb.

Další postup proti proudu, který chystají na sobotu, bude podle něj výrazně náročnější na orientaci. Zatímco v předchozím úseku se potápěči dostali do přehledného tunelu, nyní pod oblastí Bludiště Milana Šlechty vstupují do složitějšího systému chodeb a puklin. Zde hrozí, že se dostanou do slepých větví nebo soutok minou. Speleopotápěči se totiž mohou dostat do Sloupského potoka, aniž by si všimli místa, kde se spojuje s Bílou vodou.

Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen 2026)
Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen 2026)
Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen 2026)
Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen 2026)
10 fotografií

Aby riziku předešli, plánují jeskyňáři při následující akci udělat další kontrolní měření vlastností vody na známých hladinách. To proto, aby si ověřili, zda stále proplouvají Punkvou, nebo už se dostali do Sloupského potoka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dům v Bukovanech vyrostl mezi sklípky. Zvenku klame tělem, uvnitř vyráží dech

Na pozemku o výměře pouhých 180 m&#178; v jihomoravských Bukovanech vyrostl...

Na pozemku o výměře pouhých 180 m² v jihomoravských Bukovanech vyrostl originální víkendový dům. Architekti v něm citlivě propojili moderní design s tradicí. Interiéru dominuje sochařské točité...

Cybertruck v zatáčce vytlačil škodovku a střetl se s traktorem, škoda je za miliony

Elektromobil Tesla se ve čtvrtek 8. října ráno srazil s protijedoucím traktorem...

K hromadné nehodě, při níž bourala také dvě vskutku robustní vozidla, dnes ráno vyrazili jihomoravští hasiči a policisté na Blanensku. V zatáčce se při předjíždění elektromobil Tesla Cybertruck...

KVÍZ: 30 let od rekordu za Lužánkami. Vyzkoušejte si, co o slavném stadionu víte

Upravené hřiště za Lužánkami v době Švancarovy rozlučky s kariérou

Na legendární brněnský stadion za Lužánkami přišlo před 30 lety nejvíce diváků v historii nejvyšší české fotbalové ligy. Je to také 25 let od posledního mistrovského zápasu. Věděli jste, že tam byl...

Na tohle nemám, dojdu pěšky. Při kolapsu dopravy v Brně řídili křižovatky policisté

Policisté v ucpaném Brně kvůli uzavírce dvou tunelů vypnuli semafory a převzali...

Uzavřít tunely a doufat, že se město nezastaví? Brno zažívá po zahájení oprav další nápor na už tak přetížené silnice. Kolony se přelévají mezi jednotlivými částmi města, nabírají v nich zpoždění...

Nezvolili ho, přesto bude místostarostou. Výsměch voličům, zní z opozice

Radim Jankovič, lídr kandidátky Volba pro město v komunálních volbách ve...

Novým místostarostou Vyškova se má stát lídr kandidátky Volba pro město Radim Jankovič. Vyplynulo to z dohody o vedení města, kterou zástupci radnice v pondělí představili. Jankovič se přitom do...

Tady jsou jeskyňáři poprvé. V Moravském krasu objevují nová místa, kudy teče Punkva

Potápěči objevují nové prostory v Moravském krasu, kudy teče Punkva. (říjen...

Kudy přesně teče říčka Punkva, po níž se pak plaví návštěvníci známých Punkevních jeskyní v Moravském krasu, a jak to v těch místech vypadá, dodnes jeskyňáři přesně neví. Teď v říjnu se ale vůbec...

15. října 2026  16:13

Toto století může patřit Indii, míní expert o čtvrté největší ekonomice světa

ilustrační snímek

Přes pět tisíc traktorů se značkou Zetor teď ročně vyjíždí z továrny. Jenže to není v Brně, kde podnik před 80 lety vznikl, ale v Indii. Právě tam tradiční výrobce přesunul veškerou výrobu. Tamní...

15. října 2026  14:51

Stará vzduchotechnika nebo kusy betonu, i to jsou základy děl na nezvyklé výstavě

Starou tovární vzduchotechniku, elektrické rozvody a další stavební materiál...

Do poněkud nezvyklé atmosféry míří nyní návštěvníci Domu umění města Brna. Tamní výtvarník David Možný využil pro svá nejnovější díla na výstavě prvky ze staveb, ať už starou tovární vzduchotechniku,...

15. října 2026  12:37

Senátní duel na Znojemsku: Obhajujícího senátora vyzývá trenér v dresu ANO

Tomáš Třetina a Jiří Kyněra

Ke druhému kolu senátních voleb vyrazí v pátek a v sobotu voliči na Znojemsku. Lístky už nedostanou do schránek, ale až ve volebních místnostech. První kolo tady vyhrál stávající senátor Tomáš...

15. října 2026  10:04

Senátní duel v Brně: Síly změří kandidáti opozice, konzervativec a liberál

V druhém kole senátních voleb se v Brně utkají Zdeněk Papoušek a Karel...

Ke druhému kolu senátních voleb vyrazí v pátek a v sobotu voliči na severu Brna. Lístky už nedostanou do schránek, ale až ve volebních místnostech. První kolo tady vyhrál stávající senátor Zdeněk...

15. října 2026  10:04

Dva řidiči předjížděli přes plnou a do zatáčky, natočila je policejní kamera

Předjíždění v zatáčce do horizontu? Policisté na Kyjovsku zachytili dva případy

Pár sekund navíc za volantem jim zřejmě připadalo jako ztráta času. Dva řidiči na Kyjovsku proto riskovali při předjíždění přes plnou čáru, a to v místech, kde kvůli zatáčce nebo horizontu nemohli...

15. října 2026  5:19

Nikdy dítěti neříkejte, že jste s ním skončili, upozorňují psychologové

Premium
Psychologové Lenka Lacinová a Petr Macek z Masarykovy univerzity

Musel si tím projít každý. Období, které pocuchá nervy nejen člověku, který ho prožívá, ale i jeho rodičům a nejbližším, rozebrali ve své rozsáhlé publikaci Psychologie adolescentů Lenka Lacinová a...

14. října 2026

Designérka, šéf Zbrojováků i hudebník z Vegalité. Kdo jsou noví zastupitelé Brna?

Budova nové radnice Magistrátu města Brna (24. září 2026)

Téměř ze tří pětin se po volbách obměnilo brněnské zastupitelstvo. Do lavic na Nové radnici usedne hned 32 nováčků, z končící garnitury bude pokračovat jen 22 politiků. Mezi novými tvářemi jsou mimo...

14. října 2026  15:51

Už ani na kole. Brno staví „zapomenutý“ kus cyklostezky poblíž zavřených tunelů

Brno zahájilo 14. října 2026 stavbu posledního „zapomenutého“ úseku cyklostezky...

Po více než roce se Brno vrací k pracím na cyklostezkách kolem řeky Svratky. Poblíž koupaliště Riviéra ve středu začalo s pracemi na dokončení posledního a trochu zapomenutého úseku. Stavba se však...

14. října 2026  14:33

Trest za týrání rodičů. Matce chtěl uřezat hlavu a zapálit ji, otce škrtil do bezvědomí

Premium
Eskorta vězeňské služby odvádí obžalovaného. Krajský soud v Brně muži potvrdil...

Hrubé nadávky, výhrůžky i žádosti o peníze na drogy a alkohol byly na denním pořádku. Vlastní matku muž takto týral a u slovního teroru nezůstal. Loni v prosinci na matku vytáhl nůž a pořezal ji....

14. října 2026  12:56

Oslovení paní primátorko? „To mi chybět nebude“. Vaňková touží hlavně po zdraví

Markéta Vaňková (ODS). (10. října 2026)

Osm let byla významná brněnská politička ODS Markéta Vaňková zvyklá na oslovení „paní primátorko“. Dvě volební období totiž stála v čele čtyřsettisícového města. Brzy však předá s největší...

14. října 2026  12:05

OBRAZEM: Nablýskaná krása králů silnic. V Brně vystavují dvacet Douglasů

Zahájení výstavy anglických motocyklů Douglas – král silnic v Technickém muzeu...

Více než stoletá historie, závodní úspěchy i příběhy lidí, kteří se nebáli vyrazit na silnice v době, kdy motocykly teprve dobývaly svět. Technické muzeum v Brně vystavuje vzácné stroje britské...

14. října 2026  11:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.