Tady jsou jeskyňáři poprvé. V Moravském krasu objevují nová místa, kudy teče Punkva

Opět se tak přiblížili k hlavnímu cíli své expedice, tedy k místu, kde soutokem Bílé vody a Sloupského potoka vzniká v podzemí právě řeka Punkva.
V tomto týdnu při ponoru naměřili potápěči 200 metrů odmotané nové šňůry, přičemž přibližně 50 metrů tvořilo propojení s už známými prostorami a dalších 150 metrů představovaly nové chodby. „Z velké části je to opravdu historická premiéra,“ prohlásil předseda speleologické organizace Plánivy a speleopotápěč Radek Nejezchleb.
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Přes zachránce jsem jel jak kamenný blok v Egyptě. Jeskyňář líčí cestu z podzemí
Místo, kde Punkva soutokem vzniká, podle Nejezchleba nemůže být daleko. „Minule jsme odhadovali nižší stovky, teď to budou vyšší desítky, maximálně 150 metrů,“ uvedl Nejezchleb.
Další postup proti proudu, který chystají na sobotu, bude podle něj výrazně náročnější na orientaci. Zatímco v předchozím úseku se potápěči dostali do přehledného tunelu, nyní pod oblastí Bludiště Milana Šlechty vstupují do složitějšího systému chodeb a puklin. Zde hrozí, že se dostanou do slepých větví nebo soutok minou. Speleopotápěči se totiž mohou dostat do Sloupského potoka, aniž by si všimli místa, kde se spojuje s Bílou vodou.
Aby riziku předešli, plánují jeskyňáři při následující akci udělat další kontrolní měření vlastností vody na známých hladinách. To proto, aby si ověřili, zda stále proplouvají Punkvou, nebo už se dostali do Sloupského potoka.