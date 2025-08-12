V přízemí domu sídlila restaurace, prostory v patrech ale byly s ohledem na stav vyžadující kompletní rekonstrukci roky nevyužité. Loni na podzim tam proto začaly stavební práce, které odhalily poruchy na statice, ale také historickou výzdobu většího rozsahu, než jaký byl předpoklad.
„Počátek trámového stropu lze pravděpodobně i podle dendrochronologie datovat do 17. století. Malba je z 18. století, ale pod ní je ještě jedna starší vrstva doložená infračervenou fotografií a chemickými zkouškami. Jsou však v havarijním stavu, napadly je houby a plísně,“ uvedl restaurátor Martin Číhalík. Snahou je trámy šetrně odmontovat, obnovit a následně vrátit.
|
Dechberoucí objev v podzemí na Brněnsku. Jeskyňáři našli jezírko vyzdobené krystaly
Po zajištění stropů začali restaurátoři s plošným odkryvem nástěnných maleb, vyskytují se tam dekorace od 17. až po 20. století. „Je to trochu chaos a snažíme se v tom zorientovat. Zachraňování výmalby je technologicky velmi náročné, jdeme centimetr po centimetru,“ dodal Číhalík.
Práce zahrnující výměnu střechy a dřevěných krovů či vybudování nových pavlačí ve dvoře byly původně plánované na 17 měsíců. Měly stát 30,5 milionu korun. Závažnější statické poruchy však vedly k přerušení stavby a nyní tam působí pouze restaurátoři. S ohledem na statiku i výmalbu je třeba přepracovat projekt, přičemž aktualizovaná verze má být hotová v příštích měsících.
Vedení města také musí zvážit, jak prostory využít. „Ve spodním patře máme nájemníka s platnou smlouvou, o vrchní části musíme rozhodnout. Informace o malbách je nová a je možné, že dům díky nim otevřeme veřejnosti. Je to krásné a navíc historie budovy je velmi zajímavá,“ sdělila náměstkyně brněnské primátorky Karin Podivinská (ANO). Původně měly uvnitř vzniknout kanceláře.
Podle odborníků na památkovou péči by po dobře provedené obnově mohl mít dům obdobný potenciál jako tzv. Stříbrný dům v Jihlavě, který připomíná slavnou historii někdejšího královského horního města spojenou s těžbou stříbra.
„Dům v Jihlavě je dnes klenot. Brno, které funguje zejména na funkcionalismu, si podle mě zaslouží zpřístupnit i něco staršího. Druhá polovina 18. století spojená s osvícenstvím a intelektuálním životem je druhou zlatou érou města, byť německou a tím i poněkud zapomenutou,“ míní historik Národního památkového ústavu Michal Konečný.
|
Brněnské podzemí ukrývá tajnou nacistickou továrnu, její velikost je neznámá
Měšťanský dům v Mečové je podle něj jedním z mála s tak starou historií, který se zvenku z hlediska architektury zachoval v podobě z druhé poloviny 18. století. „Na přelomu 18. a 19. století to byla velice lukrativní adresa, vedle Staré radnice, tedy politického a společenského centra. V roce 1777 se tady také narodil Vincenc Eduard Milde, pozdější litoměřický biskup a pak i vídeňský arcibiskup, což byla nejvyšší šarže v habsburské monarchii,“ dodal historik.