Městský byt v centru Brna získala dcera političky za třetinu

6:30

Do pomyslné knihy o podivných investicích brněnských politiků do nemovitostí přibyl další příběh. Nejdříve do pronájmu a později v privatizaci za velmi výhodnou cenu získala šedesátimetrový byt 1+1 v centru v Čápkově ulici dcera nynější místostarostky městské části Brno-střed Michaely Dumbrovské (KDU-ČSL).