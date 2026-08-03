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Trasu obchvatu Bučovic zkoumají pyrotechnici, očekávají munici z druhé světové války

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  15:59
Na pětikilometrovou trasu budoucího obchvatu Bučovic na Vyškovsku dnes poprvé vyrazili pyrotechnici. Území prověří z hlediska možného výskytu nevybuchlé munice z druhé světové války. Teprve po dokončení pyrotechnického průzkumu začnou zemní práce, skrývka ornice a navazující záchranný archeologický výzkum.
Na trase budoucího obchvatu Bučovic na Vyškovsku zahájili práce pyrotechnici, kteří prověří území z hlediska možného výskytu nevybuchlé munice z období druhé světové války. (3. srpna 2026)
Trasa budoucího obchvatu Bučovic na Vyškovsku.
Na trase budoucího obchvatu Bučovic na Vyškovsku zahájili práce pyrotechnici, kteří prověří území z hlediska možného výskytu nevybuchlé munice z období druhé světové války. (srpen 2026)
Na trase budoucího obchvatu Bučovic na Vyškovsku zahájili práce pyrotechnici, kteří prověří území z hlediska možného výskytu nevybuchlé munice z období druhé světové války. (srpen 2026)
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Pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v oblasti odehrály na konci druhé světové války. Tehdy tudy procházela frontová linie během Bratislavsko-brněnské operace. Přes území postupovala sovětská a rumunská vojska, zatímco ustupující německá armáda zde vedla obranné boje.

„Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu očekávat nálezy nevybuchlé munice, především dělostřeleckých granátů, ale také případných skládek munice, které po sobě zanechala ustupující německá vojska,“ vysvětlil pyrotechnik z firmy Geodrill Petr Bachratý.

Při průzkumu odborníci využívají moderní magnetometr, který dokáže odhalit kovové předměty skryté pod povrchem. Na základě naměřených dat vznikne mapa magnetických anomálií, podle níž pyrotechnici následně ověří jednotlivé nálezy přímo v terénu a bezpečně odstraní případnou nevybuchlou munici.

„Po dokončení pyrotechnického průzkumu bude následovat skrývka ornice a záchranný archeologický výzkum, který je dalším nezbytným krokem před zahájením samotné stavby. Současně pokračuje příprava stavby i výkup zbývajících pozemků. Zahájení stavebních prací předpokládáme na jaře,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Hotovo by mohlo být v roce 2029. O obchvatu se mluví už zhruba půlstoletí.

Města se zbaví aut, do obchvatů míří miliardy. Leckde už ani nevěřili

ŘSD aktuálně hledá stavební firmu, která obchvat vybuduje. Předpokládaná cena je tři miliardy korun. Má už pravomocné stavební povolení i dokončený prediktivní archeologický průzkum. Výkupy pozemků jsou hotové z více než 85 procent.

Pětikilometrová přeložka silnice I/50 povede jižně od města převážně po zemědělských pozemcích. Vzniknou také tři mimoúrovňové křižovatky a dvě estakády přes železniční trať, druhá bude měřit přes půl kilometru. Centrem sedmitisícového města a okrajem historického náměstí projíždí denně zhruba 15 tisíc aut, které míří po vytíženém tahu od Brna směrem na Uherské Hradiště a dál na Slovensko.

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