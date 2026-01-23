Silnice druhé třídy dnes vede přes prakticky celou Blučinu. Šoféři po ní míří při cestě z Brna do Židlochovic přes D2. Slouží také jako propojka s D52. Při nehodě na některé z těchto dálnic ji řidiči běžně využívají jako objízdnou trasu.
Po výstavbě téměř čtyři a půl kilometru dlouhého obchvatu se z rušné silnice stane klidná, místní už nebudou mít problém bezpečně přejít vozovku mimo přechod. Kromě nové dvoupruhové vozovky dělníci postaví také dvě křižovatky, tři sjezdy a pět mostů a přeloží silnici na Opatovice v délce téměř půl kilometru.
Obchvat začne u dálniční křižovatky. Dál povede severně od obce územím nivy Litavy. Skončí napojením na stávající silnici mezi Vojkovicemi a Židlochovicemi u čerpací stanice, kde vznikne kruhový objezd.
Hejtmanství předpokládalo, že náklady na výstavbu přesáhnou miliardu. Vysoutěžená cena 695 milionů, s níž uspěla firma M – Silnice, je o třetinu nižší. I tak půjde o největší dopravní investici v historii kraje, dosud nejdražší byl obchvat Čebína za 450 milionů. „Máme jistotu, že část pokryjeme dotačně, zbytek půjde z krajské kasy,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha (ODS).
Hledání stavební firmy začalo loni v létě, protáhlo se na více než půl roku. Doprovázelo ho totiž značné množství doplňujících i odůvodňujících dotazů ze strany stavebních firem i krajských silničářů, kteří projekt koordinují. Do výběrového řízení se přihlásilo dohromady sedm uchazečů.
Dělníci se do stavby pustí, jakmile to počasí dovolí. „V následujících týdnech nás čekají práce na skrývkách ornic a kácení dřevin. Na jaře poté započnou práce na samotném obchvatu a mostních objektech,“ nastínil ředitel oblastního závodu Morava společnosti M – Silnice Jiří Soják. Už loni začaly přípravné práce v podobě přeložky inženýrských sítí a koordinace energetických staveb.
Řidiči by se po obchvatu mohli poprvé projet na přelomu let 2028 a 2029. Pro Blučinu tím skončí dlouholeté mimořádné zatížení těžkou dopravou.
Kamiony v některých místech jezdí pouze 70 centimetrů od starých domů, které mají i 150 let. Na úzké silnici se v části trasy míjejí jen těsně. Vlivem blízko projíždějících těžkých nákladních vozů dochází uvnitř některých k otřesům a praskání zdí. K tomu je nutné připočíst, že se u frekventované silnice nacházejí všechny instituce včetně školy či obecního úřadu.
„Devět let jsme pracovali na tom, abychom se dostali do okamžiku podpisu smlouvy a včera se to stalo. Pro naši obec je to neuvěřitelně pozitivní zpráva, protože se konečně odlehčí nejen nemovitostem zatíženým dopravou, ale hlavně všem občanům, kterým stavba významně zvýší kvalitu života v obci,“ prohlásil v pátek starosta obce Jan Šenkýř (nez.).
