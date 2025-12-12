„V průběhu kontroly jsme zjistili v jednom stánku celkem 174 kilogramů těchto látek, ve druhém 123 kilogramů. Uložili jsme proto opatření podle zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, které spočívalo v uzavření prostor a zákazu zacházení s pyrotechnickými výrobky,“ uvedl Havlíček.
|
Viníka výbuchu domu ve Znojmě nešlo určit, muž bydlící u epicentra zemřel
U jednoho z těchto stánků navíc při kontrolním nákupu uspěl mladistvý figurant, kterému obsluha prodala pyrotechniku kategorie F2. Její prodej u stánku je jednak zakázaný, navíc ji smí kupovat pouze lidé starší 18 let.
„Na stáncích byla nabízena pyrotechnika kategorií F1, F2, F3 a F4, přičemž zde smí být nabízena pouze pyrotechnika kategorie F1. Policie ČR zde zajistila několik kusů nelegální pyrotechniky,“ doplnil Havlíček.
|
Obchod v Sapě skladoval víc než půl tuny pyrotechniky, inspekce ho zavřela
Od začátku prosince platí přísnější pravidla pro prodej pyrotechnických výrobků. Mimo kamenné prodejny, tedy na tržištích či ve stáncích, se nesmí prodávat pyrotechnika s výjimkou kategorie F1, která je dostupná od 15 let a zahrnuje například bouchací kuličky.
Prodejci jsou povinni zajistit, že si pyrotechniku mohou opatřit jen ti, kteří splňují potřebnou věkovou hranici. U některých kategorií musí zkontrolovat i jejich odbornou způsobilost, a to jak při prodeji, tak i při předání.