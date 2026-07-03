„Ruiny bývalého obchodního centra Letná byly již delší dobu problematickým místem počínaje černou skládkou konče bezdomovci, kteří se tam opakovaně vyskytovali. Blízkost základní školy ten problém ještě umocňovala,“ uvedl místostarosta Brno-Bystrc Pavel Kříž.
Podle něj radnice v minulých letech opakovaně jednala s investorem o řešení situace, samotná realizace se ale opakovaně odkládala. Současná demolice má odstranit celý objekt, přičemž okolní svahy zůstanou zachovány kvůli stabilitě území.
Bourací práce přinesou obyvatelům dočasné zhoršení podmínek v okolí. Bude zvýšená hlučnost, prašnost i dopravní zátěž při odvozu suti. Nejhlučnější práce mají probíhat během letních prázdnin, aby co nejméně zasáhly provoz sousední Základní školy Laštůvkova.
Prašnost má omezit kropení a vodní mlha, doprava v místě bude v některých fázích řízena kyvadlově. Radnice uvedla, že celý průběh demolice bude monitorovat a případné problémy bude řešit se zhotovitelem na kontrolních dnech. Po demolici zůstane v místě zatím volná plocha. Výstavba nového objektu má začít nejdříve za rok.
V objektu vznikne přes sto bytů
Po dokončení nové stavby má v objektu vzniknout až 110 bytů doplněných o další prostory, které mohou sloužit jako kanceláře. Ve dvou přízemních podlažích se počítá s několika provozovnami pro komerční účely. Jejich konkrétní využití zatím není známé, v úvahu připadá například menší prodejna potravin nebo kavárna, přičemž provozovny budou přístupné z úrovně ulice.
„V této části Bystrce taková nabídka zásadně chybí, zvlášť pokud vezmeme v úvahu, kolik lidí žije v okolí,“ konstatoval jednatel společnosti Ivo Adamčík v dřívějším vyjádření pro iDNES.cz. Podle něj se v minulosti v objektu nacházely například potraviny, restaurace, trafika či pošta.
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Brno se zbaví jedné ze svých ostud, ruinu obchodního centra nahradí byty
Podle městské části bude hlavním přínosem odstranění dlouhodobě zanedbaného a problematického objektu. „Hlavním přínosem stavby bude odstranění neestetického a problematického místa v Bystrci,“ uvedl místostarosta Kříž.
Zároveň ale upozorňuje, že nová výstavba může zvýšit dopravní zátěž v lokalitě, jejíž řešení je podle něj zejména v kompetenci města a kraje.