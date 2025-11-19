Vedení Národního divadla Brno se chopí dramaturg a syn skladatele Štědroně

  15:50
Zatímco současný ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser se vydá do Prahy šéfovat „zlaté kapličce“, do Brna se z hlavního města vrátí Petr Štědroň. Nynější šéf Divadla Na zábradlí, který je synem skladatele Miloše Štědroně, se stane Glaserovým nástupcem. Ve středu o tom rozhodli brněnští radní.

Petr Štědroň | foto: Vladimír KIVA Novotný

Vedení Brna hledalo nástupce současného ředitele od letošního května, tedy krátce poté, co se politici v Brně dozvěděli, že Martin Glaser odejde do Prahy.

Progrese, nebo klasika? Obojí nejde, míní nový ředitel Národního divadla

Jako vítěze nakonec vybrali Petra Štědroně. „Od roku 2004 v Národním divadle Brno pracoval jako dramaturg a později se stal uměleckým šéfem Reduty, která se právě pod jeho vedením vypracovala v respektovanou a diváky vyhledávanou scénu,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Právě proto věří, že divadlo díky němu bude dál vzkvétat.

Výběr svého nástupce kvituje i Martin Glaser, který zasedal ve výběrové komisi. „Petr Štědroň ve své koncepci deklaroval, že chce evolučně navazovat na naši práci, takže věřím, že předání divadla proběhne hladce a já tomu budu maximálně nápomocný,“ prohlásil Glaser, který Štědroně označil za respektovaného divadelníka s renomovaným týmem. Je přesvědčený, že přinese divadlu cenné impulsy.

Štědroň vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a dramatická umění na Janáčkově akademii múzických umění. V letech 2004 až 2007 působil v Národním divadle Brno jako dramaturg činohry, poté do roku 2013 ve stejné instituci jako umělecký šéf Reduty. Od roku 2013 je ředitelem Divadla Na zábradlí v Praze. Mezitím se podílel také na Pražském divadelním festivalu německého jazyka, jehož je od roku 2021 ředitelem.

„Chci vytvářet z Národního divadla Brno klíčového aktéra v celonárodním kulturním dění a rozvíjet špičkové scénické umění, vnímání silné společenské role divadla či prohlubování zahraniční spolupráce,“ reagoval krátce po svém jmenování budoucí ředitel Petr Štědroň.

Nový ředitel se v Brně vybíral s velkým předstihem. Glaser odchází do Prahy až v létě 2028, právě k 1. srpnu zmíněného roku se vedení brněnského divadla chopí Štědroň.

Kromě něj se o křeslo šéfa ucházel také ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš, finanční ředitel Národního divadla Brno a Glaserův zástupce Martin Gerych a rovněž rektor Janáčkovy akademie múzických umění Petr Michálek.

