Ve dvou nádržích o 160 tisících litrech vody lze spatřit zhruba dvě tisícovky živočichů o 35, většinou endemických druzích. To z pavilonu v Zoo Hodonín dělá jeden z největších svého druhu v Česku.
Veřejnost do něj může poprvé nahlédnout už ve středu. Žraloka, který byl po tornádu přemístěn do zoo v Olomouci, v něm sice již nenaleznou, zato tu lze spatřit téměř 30 druhů tlamovců, dále peřovce, pestřence či mbuny. Většinu lidí však na první pohled může zarazit jejich velikost – všechny totiž měří zatím jen pár centimetrů.
„Ryby jsme pořizovali v takzvaném juvenilním stadiu, tedy mladé a menší, aby se na prostředí i na sebe lépe aklimatizovaly. Akvárium je totiž citlivý a živý organismus, který vyžaduje péči, pozorování a neustálé přizpůsobování. Musíme vzít totiž v úvahu, že ryby se z menších chovných nádrží najednou ocitají v třímetrové hloubce, v novém vodním prostředí, a musí si přitom zvyknout na způsob krmení, na další druhy a osídlit svoje prostory,“ vysvětlila náročnost procesu zooložka Lenka Pacíková.
Ryby budou dále růst, a návštěvníci tak mohou sledovat v čase, jak se akvária mění. „Ty největší ryby budou mít v dospělé fázi třeba 20 centimetrů,“ dodává.
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Hodonínská zoo poničená tornádem chce stavět šest nových pavilonů
Kromě toho je v pavilonu k vidění i řada jiných druhů zvířat, které lze nalézt ve čtyřech akvateráriích. Mezi ně patří kajmánek trpasličí, leguán zelený, gekon prstýnkový nebo třeba masožravá želva pelusie hnědá. I v tomto případě se jedná o mláďata.
Podle ředitele zoo Jiřího Ingra je stavba pavilonu pomyslnou tečkou za obnovou zahrady po ničivém tornádu. „Vzalo nás sice jen velmi okrajově, přesto škody byly. Kromě akvária nám to poničilo také útulek pro psy, který už máme v současné době obnovený, a porazilo asi 50 vzrostlých stromů, což nám trochu narušilo krásný stinný ráz zahrady. Ty jsme ale také již nahradili,“ podotýká Ingr.
Do budoucna rekonstrukce pavilonu pro jaguáry
Finance na stavbu pavilonu putovaly z hodonínské městské kasy, která je ostatně provozovatelem zahrady. „Stavební práce začaly loni na jaře a celkové náklady činily asi 69 milionů korun. Z toho 32 milionů se nám podařilo zajistit z dotačního titulu ministerstva pro místní rozvoj,“ upřesňuje místostarosta města Ondřej Fialík (PRO Hodonín).
Budova pavilonu má dvě patra. V horním je zázemí pro zaměstnance a v dolním samotná expozice. Nejnáročnější částí stavby bylo podle stavební firmy 3V&H osazení akvárií akrylátovou stěnou. „Zaprvé byla na zakázku z Číny, takže jsme na to čekali několik měsíců, a za druhé váží sedm tun a je obrovská, což je náročné na manipulaci. Museli jsme mít speciální jeřáb s přísavkami,“ popisuje ředitel firmy Sergiu Mocanu.
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Ingr také zdůrazňuje, že se jedná o první důležitý krok modernizace zahrady ve snaze nalákat více návštěvníků a zvýšit atraktivitu. „Oproti tomu předchozímu pavilonu, který měl nádrž pro žraloka o 16 tisíc litrech a zbylé do jednoho tisíce, jsou tyto dvě mnohonásobně větší. Navíc nám i nové moderní zázemí umožňuje úplně jinou kvalitu chovu,“ vysvětluje.
V současné chvíli má zoo za sebou výstavbu nového vstupního areálu, moderního dětského hřiště, nového informačního systému či úpravu zeleně. „Do budoucna máme další plány. Jednak co se týče tohoto pavilonu, kde je ještě dostatek prostoru pro další akvária a terária, tak i v dalších částech. Chceme zrekonstruovat výběh jaguárů nebo postavit novou prodejnu suvenýrů,“ říká Ingr.
Důležitý milník je to také také pro město. I ono totiž výstavbu pavilonu řadí mezi úspěšné projekty v rámci obnovy po tornádu. „Nedávno jsme v této části města, která patřila mezi nejvíce zasažené, otevřeli revitalizovaný park u Červených domků a už dříve Dům přírody. Plánujeme ještě třeba dětské městečko,“ nastiňuje Fialík.