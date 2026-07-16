Brněnský „supermagistrát“ už má podobu. Vítězný návrh sází na zeleň i modularitu

„Supermagistrát“ má v první etapě sjednotit přibližně 800 úředníků dnes rozptýlených na několika adresách po městě. V mezinárodní architektonické soutěži uspěl návrh ateliéru Tempo architekti s otevřeným atriem, veřejnou pasáží mezi Kolištěm a Benešovou ulicí i rozsáhlou zelení. Výsledky soutěže v úterý schválila rada města.
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Vše na jednom místě. Brno oprašuje „supermagistrát“, vznikat má po etapách
Do budoucna počítá projekt s dalším rozšířením areálu až pro zhruba 2 200 zaměstnanců magistrátu. Nový komplex má postupně nahradit současný model, kdy úředníci sídlí v několika budovách po Brně.
„Vítězný návrh jednoznačně odpovídá na otázku, čím má být magistrát pro 21. století. Odpovědí je transparentní a srozumitelná budova, která svou otevřeností symbolizuje přístup veřejné instituce a umožňuje občanům nahlédnout do vnitřního dění. Přehledné uspořádání kolem atria usnadní návštěvníkům orientaci a přivádí do budovy dostatek denního světla,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.
Autoři návrhu vsadili na přiznaný železobeton doplněný kovovými prvky, přírodními materiály a velkým množstvím zeleně. Dominantou budovy bude centrální atrium s vodní plochou a stromy. Návrh počítá také s přirozeným větráním využívajícím takzvaný komínový efekt, který má snížit energetickou náročnost provozu.
„Uvnitř budovy vznikne další z brněnských pasáží. Ta propojí ulice Koliště a Benešovu a naváže na plánovanou rekonstrukci Benešovy ulice i rozvíjející se lokalitu Radlas,“ uvedl radní pro územní plánování Petr Bořecký.
Jedním z hlavních motivů návrhu je také modularita. Konstrukce umožní podle potřeb měnit dispozice kanceláří a přizpůsobovat je budoucím změnám fungování úřadu, aniž by bylo nutné výrazně zasahovat do samotné stavby.
„Veškeré služby pro veřejnost budou soustředěny do převýšeného parteru s přepážkami přehledně rozmístěnými kolem atria. Samostatně bude fungovat například vstup pro odbor sociální péče, služebnu městské policie nebo multifunkční zasedací místnost,“ popsal tajemník magistrátu Oliver Pospíšil.
Výsledky architektonické soutěže pro novou budovu Magistrátu města Brna. Druhý návrh spolupracujících ADEPT Aps., ohboi s.r.o., AFRY CZ s.r.o. zachoval podobu stávajícího využití místa. Slepé koleje hlavního nádraží slouží jako posunovací. Brněnské nádraží se však přesune jinam.
Soutěž na podobu nové budovy vyhlásila Kancelář architekta města Brna letos v lednu. Odborná porota vybírala ze tří finalistů a jako nejlepší označila návrh ateliéru Tempo architekti. Druhé místo obsadil tým ADEPT, ohboi a AFRY CZ, třetí skončil návrh studií MAAUS a mohr niklas architekten.
Nyní bude město s vítězným týmem jednat o zpracování všech stupňů projektové dokumentace. Návrhy všech finalistů si budou moci lidé od září prohlédnout na výstavě v Galerii architektury na Starobrněnské ulici.