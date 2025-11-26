Spalovna v Brně získá nový kotel za 5,4 miliardy. Nižší cena přitom politikům vadila

Městská spalovna SAKO Brno po řadě odkladů uzavřela smlouvu na dodávku třetího kotle a celé linky na energetické využití odpadu. Ostře sledovaný tendr byl před dvěma roky i tématem zastupitelů, kteří v nezvyklém tajném hlasování původní zakázku zrušili. Mimo jiné kvůli ceně, která je však dnes ještě vyšší.
Pracovníci městské společnosti Sako Brno vyčistili spalovací komoru odstaveného kotle spalovny odpadů v Brně. | foto: ČTK

Vizualizace nové linky na výrobu tepla a elektřiny z komunálního odpadu
Vizualizace linky na výrobu elektřiny z komunálního odpadu
Vítěze tendru znali zástupci městské spalovny už od léta, až minulý pátek ale mohli podepsat smlouvu. Teprve v minulém týdnu totiž doběhly všechny lhůty po pravomocném zamítnutí stížností u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Jde o obří investici. Celková suma, kterou spalovna za třetí linku s kotlem zaplatí, je 5,4 miliardy korun. Cena je ještě zhruba o miliardu vyšší, než jaká byla v prvním, zrušeném tendru. Tehdy částku někteří zastupitelé kritizovali, protože původní odhady hovořily o sumě kolem dvou miliard. Teď nicméně bez většího povyku prošla ještě vyšší cifra. Dokonce vyhrála i stejná firma Metrostav DIZ.

ANALÝZA: Jak pokrytecké Brno zrušením kotle zatopilo sobě i přespolním

„Je v tom nově zahrnutá i rekonstrukce vlečky nebo horkovodní výměníková stanice a další zařízení, které nebyly součástí prvního tendru,“ vysvětluje vyšší cenu předseda představenstva spalovny a brněnský zastupitel Pavel Urubek (TOP 09).

Před prodražením už právě předloni na podzim varovala opoziční zastupitelka Jana Drápalová (Zelení). „Nic nového se nevymyslí, všichni experti se shodli, že současný projekt je jediným rozumným řešením. Stane se jedině to, že společnost přijde o dotaci, bude možná znovu soutěžit a rozhodně nedosáhne lepší ceny než teď, protože ceny stavebních prací a technologií v čase jen rostou,“ sdělila tehdy.

Nejistota kolem nového kotle spalovny trvá, navíc hrozí krácení miliardové dotace

Podle ní by ani nebylo možné modernizovat dva stávající kotle bez paralelně jedoucího třetího, protože by Brno tři roky nemělo co dělat se svým odpadem. A nejen Brno. Mnohé obce z Jihomoravského kraje spoléhají na to, že po zákazu skládkování začnou svůj odpad vozit právě do spalovny.

K předání staveniště, tedy zahájení prací, by mělo podle Urubka dojít v nejbližších týdnech. Spalovna totiž nemá času nazbyt. Průtahy způsobily, že se nejspíš bude krátit dotace – už delší dobu je přiklepnutá částka 2,8 miliardy. „I podle nejčernějšího scénáře by se však investice měla vrátit a za dobu provozu by linka měla vydělat minimálně dalších 793 milionů korun,“ podotkl Urubek.

