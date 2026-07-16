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Nový domov pro seniory v Brně už roste ze země, stavbu i provoz zajistí soukromník

  15:43
Oproti 225 místům rovných 300, místo jedné budovy dvě. V Nopově ulici v brněnských Židenicích se staví nový domov pro seniory a práce na něm se přesunuly už nad zem. Původní stavba ze 70. let minulého století šla k zemi loni v září. Nové budovy budou nízkoenergetické, s rozšířenou terapeutickou zahradou a střechou pokrytou zelení.

Změnilo se financování stavby – místo města investoval soukromník, konkrétně akciová společnost DS Nopova, která bude domov provozovat i po dokončení v roce 2028.

„Pokud půjde vše podle plánu, bude možné se začít přihlašovat po prázdninách v roce 2027,“ doufá Jiří Dušek z DS Nopova. Přihlášky mají budoucí obyvatelé podávat přes systém společnosti, očekává se zájem převyšující kapacity.

V obou čtyřpatrových pavilonech budou v každém poschodí dvě oddělení se 34 lůžky, klubovna, sesterna i denní místnosti. Klienti tam najdou společenské místnosti i vlastní kuchyň. „Každé patro bude schopno fungovat samostatně,“ uvedl Dušek. Obyvatelé domu si odpočinou i v terapeutické zahradě, kde zůstanou původní vzrostlé stromy, nebo na střeše s terasou.

V brněnských Židenicích staví nový domov pro seniory Nopova. (15. července 2026)
Nový domov pro seniory Nopova v brněnských Židenicích už postupně roste ze země. (15. července 2026)
Nový domov pro seniory Nopova v brněnských Židenicích už postupně roste ze země. (15. července 2026)
V brněnských Židenicích staví nový domov pro seniory Nopova. (15. července 2026)
16 fotografií

Soukromý provozovatel bude chod domova zajišťovat na základě smlouvy po dobu 30 let, poté se provozovatelem stane i Brno. Město bude navíc investici splácet na základě služebného za dostupná lůžka. Poplatky pro seniory a jejich blízké by se však neměly lišit od standardních cen. „Platby klientů budou podle úhradové vyhlášky, to znamená na dvojlůžkový pokoj maximálně 625 korun na den s tím, že musí zůstat klientovi minimálně 15 procent důchodu,“ vysvětluje Dušek.

Předchozí budova z roku 1977 měla kapacitu nižší o 75 míst, zároveň také dlouhodobě neodpovídala technickým nárokům. „Například na 42 klientů tu byla jen jedna toaleta,“ přibližuje nevyhovující stav vedoucí odboru sociální péče magistrátu Jan Polák.

Klienti z původního domova pro seniory se po předchozí domluvě přestěhovali do jiných zařízení. Vzhledem k vysokému věku a zdravotnímu stavu se pravděpodobně nebudou chtít stěhovat zpět. „Očekáváme, že naprostá většina klientů zůstane tam, kde je,“ komentuje Polák.

Domov pro seniory čeká demolice, postaví místo něj nový. Plán dráždí nejistotou

Cena stavby včetně demolice se pohybuje okolo 800 milionů korun. Samotná výstavba začala letos v březnu, momentálně mají obě budovy kompletní základy.

„V tuto chvíli stavíme první nadzemní podlaží, hrubá stavba by měla být dokončena do konce roku,“ říká člen představenstva společnosti Hroší stavby Morava Radim Vanek. Poté budou následovat instalatérské a jiné řemeslné práce, k předání má být budova připravena koncem příštího roku. „Stavbaři postupují v souladu s plánem, možná jsou i maličko napřed,“ poznamenává předseda správní rady DS Nopova Vladimír Odehnal.

25. září 2023
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