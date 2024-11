Policie měsíc hledá matku odloženého miminka, vodítkem může být prádelní kolíček

Čerstvě narozené holčičky položené pod stromem si tehdy ve večerních hodinách všiml kolemjdoucí. Spolu s přítelkyní zabalil miminko do deky, kterou přinesl z auta, a vzal jej k sobě do bytu. Přivolaní záchranáři pak dívenku odvezli do nemocnice a policisté spustili pátraní po matce.

To však ani téměř po měsíci nepřineslo výsledek. „Kriminalisté byli v kontaktu s více než tisícovkou domácností v okolí místa nálezu a mluvili téměř se třemi tisícovkami lidí. Ani to však, včetně důkladné prohlídky přiléhající chatové oblasti, k úspěchu nevedlo,“ uvedl nyní policejní mluvčí Pavel Šváb.

Z analýz zajištěných stop a odborných vyjádření podle něj vyplývá, že by matka mohla mít tmavé vlasy po ramena odbarvené na blond. Mohlo by také jít o uživatelku marihuany.

„Holčička, které v nemocnici začali říkat Apolenka, je v pořádku v péči pěstounů. Podle nejnovějších zjištění byla nalezena tři až čtyři hodiny po porodu. Každopádně víme, že se narodila předčasně, ve 34. týdnu těhotenství,“ dále informoval Šváb.

Policisté znovu žádají o pomoc při pátrání po matce veřejnost. Jako možnou stopu zveřejnili snímek atypického prádelního kolíčku, kterým byla zaškrcená pupeční šňůra novorozence.

„Děkujeme za tipy, jejich prověřením se bohužel matku dohledat nepodařilo. Pokud jste ve svém okolí zaznamenali gravidní ženu, a ta je teď bez zjevných důvodů bez dítěte nebo se třeba odstěhovala, obraťte se na linku 158,“ žádá Šváb.