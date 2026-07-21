Vypusťme Nové Mlýny. Vědci chtějí místo jihomoravských nádrží obnovit lužní lesy

Za kontroverzním návrhem stojí část ekologů a odborníků, podle nichž by obnovené lužní lesy přinesly přírodě větší užitek než současné přehrady. S tím ale nesouhlasí vodohospodáři, mnozí starostové okolních obcí i provozovatelé kempů. Upozorňují, že nádrže mají zásadní význam pro ochranu před povodněmi, hospodaření s vodou i cestovní ruch.
Pokud někdo říká, že jsou Nové Mlýny nezbytné kvůli povodním, pak bych upozornil, že suchý poldr může být z hlediska protipovodňové ochrany efektivnější než trvale napuštěná nádrž.