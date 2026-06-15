Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Více staveb na úkor půdy, kritizují novelu stavebního zákona. Resort obavy vyvrací

Premium

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Karolína Kučerová
  13:00
Méně razítek, větší předvídatelnost a rychlejší povolovací řízení. Tak vláda ve zkratce popisuje novelu stavebního zákona, od níž si slibuje zjednodušenou výstavbu nejen rodinných domů, ale také obchodních center a logistických a průmyslových areálů. Cílem je, aby bylo Česko přívětivější pro investory, a ti následně zvýšenou výstavbou pomohli k lepší dostupnosti bydlení a dalšímu ekonomickému rozvoji země.

Přesto návrh, který je nyní v druhém čtení v Poslanecké sněmovně, provází kritická palba opozičních politiků i odborníků. Jednou z problematických oblastí je v jejich očích část, podle níž by se mohlo nově stavět i na pozemcích ležících do kilometru od jiných existujících staveb, silnic, železnic, dálnic nebo třeba vodních cest. A to i na půdě, která je označena jako nejúrodnější.

Podle Českého statistického úřadu jen v Jihomoravském kraji nahradily stavby za posledních 20 let zhruba 11 tisíc hektarů zemědělské půdy, což odpovídá rozloze téměř poloviny Brna.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

OBRAZEM: Ulice bez aut, výhledy i vysílač. Jak vypadá nová bytová čtvrť v Brně

První etapa nové Čtvrti pod Hády v severovýchodní části Brna je hotová. (9....

Na unikátním místě obklopeném zelení, kde dosud nikdo nebydlel, budou žít obyvatelé nové Čtvrti pod Hády na severovýchodě Brna. Developerská firma Trikaya má hotovou první etapu rozsáhlé zástavby s...

V 76 letech zemřel Petr Uličný. Bouřlivák, jenž uměl i pohladit. Sekanou jen s pivem!

Petr Uličný

Sršel vtipem, energií. Poslouchat jeho povídání o fotbale byla vždy radost, byť leckteří rozhodčí souhlasit nebudou. Další peprnou historku či průpovídku už ale legendární trenér Petr „John“ Uličný...

Vesnici u Brna sužuje kozí apokalypsa, na zatvrzelého chovatele jsou všichni krátcí

Premium
Stádo koz v Unkovicích na Brněnsku, které obtěžuje místní hlukem i zápachem,...

Nezvyklý problém už roky ztrpčuje život obyvatelům Unkovic na Brněnsku. Jeden z místních chová asi tři stovky koz, což by na vesnici nebylo nic až tak zvláštního. Svůj chov však realizuje způsobem,...

Z „města hrůzy“ nová perla. Strojírny v Adamově chtějí přestavět na obytnou čtvrť

Adamov budoucnosti? Dnes nepříliš vzhledné průmyslové městečko poblíž Brna by...

Dnes je Adamov poblíž Brna mnohými považovaný za nevzhledné město, v němž se zastavil čas. Jeho podobu můžou lidé spatřit při cestě vlakem na jih Moravy, protože leží na hlavním koridoru z Prahy....

I v Brně mě znají spíš z Ulice, ale stěhovat se nechci, říká divadelní Jánošík

Premium
Libor Matouš aktuálně (v červnu 2026) vystupuje ve čtrnácti představeních...

Už pár týdnů provází Brňany jeho odhodlaný pohled Jánošíka s valaškou, který oznamuje premiéru muzikálu na Biskupském dvoře. Libor Matouš je jednou z hvězd ansámblu Městského divadla Brno a mnoho...

Sláva je strašně pomíjivá. Po cestách Čaroděje Vaniaka přes Slavii až do Artisu

Momentka z oslav 115 let fotbalu v Prostějově, na snímku Martin Vaniak

Kouzly už nezaklíná branku, ale své svěřence. Bývalý fotbalový brankář Martin Vaniak platí za legendu v Sigmě Olomouc i Slavii Praha, kde si za své umění vysloužil přezdívku Čaroděj. Aby také ne....

15. června 2026  13:52

Více staveb na úkor půdy, kritizují novelu stavebního zákona. Resort obavy vyvrací

Premium
ilustrační snímek

Méně razítek, větší předvídatelnost a rychlejší povolovací řízení. Tak vláda ve zkratce popisuje novelu stavebního zákona, od níž si slibuje zjednodušenou výstavbu nejen rodinných domů, ale také...

15. června 2026

Žalobkyně posílá k soudu expolitika ODS a dalších sedm lidí za kšefty s byty

U Městského soudu v Brně 15. května 2024 poprvé vypovídal Otakar Bradáč, který...

Bytová kauza kolem bývalého politika ODS Otakara Bradáče, který byl šéfem bytové komise v městské části Brno-střed, se posouvá k soudu. Státní zástupkyně Petra Lastovecká podala na něj a další tři...

15. června 2026  10:35,  aktualizováno  11:50

MotoGP 2026 v Brně: Program, výsledky, kde sledovat živě. Jak si povede Salač?

Momentka ze závodu MotoGP v Brně.

Brno se znovu chystá na závody mistrovství světa silničních motocyklů. Velká cena České republiky se v roce 2026 uskuteční od 19. do 21. června. Na Masarykově okruhu nebudou chybět největší hvězdy...

15. června 2026  10:58

Perlivá vína pod značkou „bublinky“ nabízí už 35 vinařství, nově jsou v plechu

Začátek Dne bublinek na Moravském náměstí v centru Brna bude letos až...

Domácí perlivá vína „rozšumí“ sklenice návštěvníků, kteří tento pátek zavítají na druhý ročník Dne bublinek v centru Brna. Dohromady 16 vinařství otevře své stánky na Moravském náměstí a představí...

15. června 2026  9:48

Top deset hlášek „Johna“ Uličného: Je to jenom líbačka, nebo se vším všudy?

Petr Uličný

Nejen fotbaloví fanoušci nadále vzpomínají na legendárního trenéra Petra Uličného řečeného John, který v pátek po dlouhé nemoci opustil tento svět. Uličný v nejvyšší české lize odkoučoval 413 zápasů,...

15. června 2026  8:45

Vtipný i ostrý. Skvělý řečník Fanderlik byl obávaný politický glosátor

Premium
Josef Fanderlik se v 19. století zapojoval do veřejného a spolkového života,...

Pod dopravně vytíženou Žabovřeskou ulicí v Brně se vine „spojovací“ Fanderlíkova. Nese jméno po velkém propagátorovi Sokola Josefu Fanderlikovi, zakladateli pozoruhodné brněnské rodiny, která do...

14. června 2026

Zemřel neurolog Ivan Rektor. Zkoumal dopady holocaustu a války na Ukrajině

První český člen korespondent Americké neurologické asociace Ivan Rektor

V 77 letech zemřel neurolog, dlouholetý přednosta I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a někdejší prorektor Masarykovy univerzity Ivan Rektor. Zkoumal lidský mozek a...

14. června 2026  17:40

Tragická nehoda hodiny blokovala D2. Při střetu dvou kamionů zemřeli oba řidiči

Dva řidiči zemřeli při nehodě a požáru kamionů na dálnici D2 u Brna. (13....

Dva řidiči zemřeli v sobotu brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na 11. kilometru dálnice D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení. Dálnice byla ve 13:00 téměř devět hodin uzavřená v obou...

13. června 2026  7:43,  aktualizováno  16:27

Rally Hustopeče 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených

Jan Kopecký a Jan Hloušek jedou Rally Hustopeče.

Po dvou odjetých závodech je tady třetí část Mistrovství ČR v rallye 2026, tentokrát se jede v okolí Hustopečí v okrese Břeclav. Termín je pátek 12. a sobota 13. června, těšit se opět můžeme na...

13. června 2026  15:30

Musíte na ně dánsky. V brněnské zoo přivítali do smečky lední medvědice

Lední medvědice Anori a Nivi se od minulého týdne zabydlují v nově rozšířeném a...

Dav natěšených návštěvníků se mačká na úzké cestě ve spodní části brněnské zoo. Všichni sem v sobotu dopoledne dorazili se stejným cílem: poprvé spatřit dvě mladé lední medvědice Anori a Nivi, které...

13. června 2026  14:15

Výjimečná situace z vás dostane, co jste ani netušili, říká slavný fotograf

Slavný fotograf Josef Koudelka (květen 2026)

Projezdil celou planetu, výstavy měl ve Spojených státech i v Číně, do jihomoravských Boskovic v těsném sousedství rodného Valchova však světoznámý fotograf Josef Koudelka zamířil prezentovat své...

13. června 2026  10:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.