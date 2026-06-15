Více staveb na úkor půdy, kritizují novelu stavebního zákona. Resort obavy vyvrací

Přesto návrh, který je nyní v druhém čtení v Poslanecké sněmovně, provází kritická palba opozičních politiků i odborníků. Jednou z problematických oblastí je v jejich očích část, podle níž by se mohlo nově stavět i na pozemcích ležících do kilometru od jiných existujících staveb, silnic, železnic, dálnic nebo třeba vodních cest. A to i na půdě, která je označena jako nejúrodnější.
Podle Českého statistického úřadu jen v Jihomoravském kraji nahradily stavby za posledních 20 let zhruba 11 tisíc hektarů zemědělské půdy, což odpovídá rozloze téměř poloviny Brna.