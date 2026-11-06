Na dvou železničních tratích vedoucích z Brna se dočkají cestující moderních vlaků. Zastaralé motorové soupravy je dosud vozí přes Kyjov do Starého Města u Uherského Hradiště a také na úseku dráhy do Třebíče. Od prosinci 2031 je nahradí nové hybridní vlaky, které dokážou jezdit pod elektrickým vedením i na baterie. Jihomoravské hejtmanství nyní vybírá jejich výrobce. Jde o zakázku za více než sedm miliard korun.
Kraj tak pokračuje v přípravách na pořízení nových bateriových vlaků poté, co před rokem neuspěl se žádostí o obří dotaci 6,4 miliardy korun pro projekt za 9,1 miliardy. Tehdejší plán počítal s nákupem 46 souprav, celkový záměr pak až se 48 vlaky.
Na nové vlaky jsme sice nezískali dotaci z Modernizačního fondu, ale stav těch současných je tak špatný, že jejich obnovu nemůžeme dál odkládat.
Jan Grolich (KDU-ČSL)hejtman Jihomoravského kraje