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Vlaky pro jižní Moravu za sedm miliard: kraj je pořizovat nebude, našel jiné řešení

Oldřich Haluza
  14:40aktualizováno  15:32
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Czech Rail Days představily nový bateriový vlak, první vyrobený v České republice, který bude jezdit v Moravskoslezském kraji. (11. června 2024) | foto: Darek Štalmach, MF DNES

Na dvou železničních tratích vedoucích z Brna se dočkají cestující moderních vlaků. Zastaralé motorové soupravy je dosud vozí přes Kyjov do Starého Města u Uherského Hradiště a také na úseku dráhy do Třebíče. Od prosinci 2031 je nahradí nové hybridní vlaky, které dokážou jezdit pod elektrickým vedením i na baterie. Jihomoravské hejtmanství nyní vybírá jejich výrobce. Jde o zakázku za více než sedm miliard korun.

Kraj tak pokračuje v přípravách na pořízení nových bateriových vlaků poté, co před rokem neuspěl se žádostí o obří dotaci 6,4 miliardy korun pro projekt za 9,1 miliardy. Tehdejší plán počítal s nákupem 46 souprav, celkový záměr pak až se 48 vlaky.

Na nové vlaky jsme sice nezískali dotaci z Modernizačního fondu, ale stav těch současných je tak špatný, že jejich obnovu nemůžeme dál odkládat.

Jan Grolich (KDU-ČSL)hejtman Jihomoravského kraje

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