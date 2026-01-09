Brněnské ANO má po vyloučení rebelů nového šéfa, experta na léčebné konopí

Oldřich Haluza
  21:29
O něco víc než měsíc zůstala brněnská organizace hnutí ANO bez šéfa. Po prosincovém vyloučení desítky rebelů se v pátek večer stal novým předsedou poslanec, krajský zastupitel a místostarosta Židenic Václav Trojan, který profesně vede pěstírnu léčebného konopí ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. V loňských sněmovních volbách byl dvojkou jihomoravské kandidátky za současnou ministryní financí Alenou Schillerovou, jež jeho zvolení přivítala.

Při volbě brněnské organizace získal Václav Trojan jasnou většinu hlasů, tři členové se zdrželi. „Tímto rozhodně končí období nejistoty,“ prohlásila Alena Schillerová.

První místopředsedkyní brněnské organizace se stala místostarostka Brna-střed Ludmila Oulehlová. Ta přitom na radnici paradoxně vládne s ODS, což byl důvod vyloučení deseti brněnských zastupitelů ANO z hnutí, kteří se postavili proti pokynu Andreje Babiše a právě Schillerové, aby magistrátní koalici s občanskými demokraty kvůli reputačnímu riziku opustili.

Brněnskou organizaci hnutí ANO nově povede poslanec a expert na léčebné konopí Václav Trojan (9. ledna 2026)
Brněnská organizace hnutí ANO si pod dohledem krajské šéfky Aleny Schillerové (na snímku v popředí) zvolila nové vedení. Předsedou se stal poslanec a expert na léčebné konopí Václav Trojan (vlevo). (9. ledna 2026)
Václav Trojan je vedoucí Klinicko-farmakologické jednotky Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kde vzniklo Cannabis Research Center, které se zaměřuje na komplexní výzkum léčebného konopí.
Brněnská organizace hnutí ANO si pod dohledem krajské šéfky Aleny Schillerové (na snímku v popředí) zvolila nové vedení. Předsedou se stal poslanec a expert na léčebné konopí Václav Trojan (vlevo). (9. ledna 2026)
Vedle Oulehlové budou Trojanovi krýt záda také poslanec Pavel Outrata, který je rovněž blízkým spolupracovníkem Schillerové a jako jeden ze tří zastupitelů její výzvu vyslyšel, a Libor Tupa působící jako radní v Žabovřeskách.

Vedení ANO vyloučilo brněnské zastupitele, kteří neopustili koalici s ODS

„Mé zvolení vnímám jako závazek. Jsme na začátku nové etapy. Nechci zůstat jen u slov a činů,“ řekl Trojan. Podle něj mu k volebnímu úspěchu pomohlo, že v minulých dnech objel téměř všechny brněnské buňky, z nichž některé si musely kvůli vyloučení desítky zastupitelů volit svého nového šéfa. Brněnskou organizaci chce konsolidovat.

Trojan se stal novým brněnským předsedou ANO zhruba deset měsíců před podzimními komunálními volbami. Jeho zvolení přitom automaticky neznamená, že bude lídrem hnutí na primátora. Kandidaturu podle svých slov zvažuje. Schillerová si s ohledem na množství jiné práce pro Trojana nemyslí, že by měl ambici se o lídrovský post ucházet. Kandidátku chce brněnská organizace řešit v dubnu či květnu.

Poslanečtí nováčci plánují řešit konopí na rakovinu, dálnici i dětský pohyb

Trojan i Schillerová vyloučili, že by ANO po volbách spolupracovalo ve vedení města s těmi občanskými demokraty, kteří na Nové radnici aktuálně vládnou. Jmenovitě například s primátorkou Markétou Vaňkovou nebo jejím náměstkem Robertem Kerndlem. „Jsou to lidé, se kterými máme problém. Pokud ODS nasadí jiné kandidáty a osobnosti, nebudu říkat, že s nimi nikdy nebudu spolupracovat,“ uvedl Trojan.

