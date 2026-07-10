Flotila Draků přesáhne stovku. Dopravní podnik v Brně skládá novou sérii tramvají

Komponenty tramvaje Drak dostává DPMB od firmy Pragoimex. Jednotlivé díly pak skládají dělníci v ústředních dílnách v Medlánkách.
„Díky kompletaci vozů ve vlastních dílnách máme pod kontrolou nejen kvalitu provedení, ale také budoucí údržbu a servis. Projekt se velmi osvědčil, tramvaje se těší velké oblibě cestujících a spokojeni jsme s nimi i z provozního a technického hlediska. Nezaznamenáváme na nich vážnější vady či provozní problémy,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.
„Naším cílem je k současným 41 vozům přidat dalších 60, abychom na konci roku 2033 v Brně provozovali 101 těchto tramvají,“ dodal.
V ústředních dílnách DPMB nyní zaměstnanci pracují na prvních dvou tramvajích nové série. „Vůz, který ponese evidenční číslo 1863, je z větší části nalakovaný a probíhá zde instalace kabeláže. Na vozu 1864 pracovníci nyní pokládají podlahu a oba články tramvaje postupně poputují do lakovny,“ přiblížil vedoucí ústředních dílen DPMB Tomáš Kadlec.
Komponenty na další vůz dodavatel do medláneckých dílen dopraví v polovině července. Cílem DPMB je letos dokončit tři vozy a další dva rozpracovat.
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Tramvaje Drak jsou nízkopodlažní, klimatizované vozy vybavené moderním informačním systémem s LCD monitory i USB zásuvkami. V provozu postupně nahrazují starší soupravy ze 60. až 80. let minulého století.
DPMB dnes Draky vypravuje především na linky 1 a 4, do budoucna je ale nasadí i na další linky. Jejich výhodou je, že mohou jezdit samostatně i ve dvojici, která pak tvoří velkokapacitní soupravu. Ta se často využívá na jedničce.
„Díky tomuto projektu se nám podaří více sjednotit vozový park tramvají – zatímco v minulosti jsme provozovali až patnáct různých typů, po jeho dokončení jich bude pouze sedm. To nám usnadní plánování provozu, údržbu i zajištění náhradních dílů,“ dodal Havránek.
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Brnem projel rekordní konvoj 40 nových tramvají, měřil přes dva kilometry
Za komponenty pro 60 tramvají zaplatí DPMB společnosti Pragoimex 2,28 miliardy korun. Jedná se o druhou etapu projektu Tramvaje pro Brno.
DPMB si jako jediný v Česku kompletuje nové tramvaje ve vlastních dílnách. První Drak vyjel do brněnských ulic v roce 2020. Počet postupně narostl až na současných 41. Kromě Draků si od roku 2022 podnik sestavuje také trolejbusy Mario.
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28. prosince 2020