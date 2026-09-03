„Nejhorší je situace na hlavním průjezdu teď v létě, kdy tu jezdí rychle motorky,“ poukazuje starostka Jedovnic Irena Žižková (nez.). Jako řešení vidí úsekové měření rychlosti, které v řadě jiných obcí a měst snižuje počet příliš rychlých řidičů a tím zvyšuje bezpečnost.
Jenže Jedovnicím se to v blízké době nejspíš nepodaří. Brzdí je zejména záměr vlády, která chce, aby čistý zisk z vybraných pokut nově putoval Státnímu fondu dopravní infrastruktury, nikoliv obcím.
Proti novince se už mnoho starostů ohradilo dříve. Nejenže by jim zřejmě chybělo několik milionů do rozpočtu, ale mohli by dokonce začít prodělávat. Obavy má i Blansko, pod něž jakožto obec s rozšířenou působností Jedovnice spadají. A zda v nich radary vzniknou, nebo ne, záleží právě na blanenském městském úřadu.
„Aby mohlo být měření spuštěno, nestačí naše rozhodnutí o zakoupení a instalaci dvou kamer. Musí být zároveň zajištěno, že bude možné přestupky z měření administrativně zpracovávat. A ty neprojednávají ani nepokutují přímo Jedovnice, ale právě Blansko,“ vysvětluje Žižková.
To znamená, že nejen zisk z pokut, ale i s tím spojené náklady jsou záležitostí blanenské městské kasy. „Provoz radarů stojí mnoho peněz. Museli bychom najmout pracovníky, kteří se zabývají přímo vyřizováním přestupků, a pokud by nám odpadly výnosy, tak by to pro nás bylo velmi zatěžující. Proto zatím vyčkáváme, až vláda upřesní svůj záměr,“ vysvětluje blanenská mluvčí Pavla Komárková s tím, že stejný přístup mají k plánovanému úsekovému měření ve Křtinách. „Tam jsme byli navíc těsně před podpisem oboustranné smlouvy,“ doplňuje.
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Peníze z pokut chce stát. Bez zisku radary vypneme, i když fungují, hrozí obce
Jedovnice mají zatím jen návrh technického řešení a záměr odsouhlasený policií. Úsekové měření je v plánu od odbočky ke kostelu po lékárnu Kras. „Městys by financoval vybudování i následný provoz měřicí technologie,“ připomíná Žižková s tím, že jakmile budou stanoveny podmínky a bude možné s úřadem v Blansku znovu jednat, začnou se úsekovým měřením opět zabývat.
Jiná stejně efektivní řešení podle ní nejsou. „Občas tu máme policejní hlídky, které měří rychlost, ale v dnešní době si to lidé dají velmi rychle vědět. Na chvíli jezdí ukázněně, ale jakmile hlídka zmizí, opět začnou porušovat limit,“ krčí rameny Žižková.
Ani stavební úpravy, například v podobě zpomalovacích pruhů či ostrůvků, zatím nejsou na pořadu dne. „To bychom museli řešit s krajem, protože silnici nevlastníme. Je tam spousta administrativního řešení, třeba povolovací procesy, které by zabraly mnoho času. A také je to drahé,“ poukazuje.
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Konec radarů: vláda zruší zlatý důl. Přestane se měřit rychlost, zní kritika
Kdy se obce dozvědí podrobnosti ohledně pokut z radarů, zatím není zřejmé. „Jednání o tom, jakým směrem se vydat, ještě neskončila,“ zdůvodňuje vedoucí tiskového oddělení ministerstva dopravy Filip Medelský.
Resort před několika měsíci požádal radnice o zaslání základních dat o provozu jejich radarů a dalších návazných systémů a v současnosti s nimi pracuje. Dříve však vláda upozorňovala, že cílem novely je, aby měly radary preventivní charakter a nestávaly se šedou zónou pro podnikání některých firem, s nimiž samosprávy uzavřely smlouvy na provoz radarů.
Bez radarů bude zase hůř
Přesto stále řada starostů na záměr pohlíží negativně a avizuje, že v případě jeho přijetí již fungující měřicí zařízení vypnou. Jako třeba v Rosicích na Brněnsku, kde spravují celkem tři radary: jeden přímo v obci a zbylé dva v nedalekých Ostrovačicích a Vysokých Popovicích, které pod ně spadají. A právě tyto dva by byly v případě změny financování v ohrožení.
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Radary na silnicích jako kasičky obcí? Omyl, některé jsou ve ztrátě
„Nebylo by pro nás výhodné zajišťovat měření v jiných obcích. A u toho našeho bychom museli udělat průzkum, zda se vyplatí,“ popsala dříve starostka Andrea Trojanová (nez.).
Podle starostky Vysokých Popovic Petry Hanákové (nez.) by vypnutí znamenalo velký problém. „Od té doby, co radar máme, se tu skutečně rychlost projíždějících aut velmi zmírnila. Pokud by zmizel, je téměř jisté, že by tu zase začala jezdit rychle. Jsme průjezdná obec a řidiči zkrátka mají tendenci tu na plyn šlápnout,“ upozorňuje.