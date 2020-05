Na jihu Moravy mají přibýt čtyři přehrady, mohou však ohrozit obce i kras

Nádrže jsou bez remízků na nic, říká odborník Nové nádrže, ale k tomu i mokřady, remízky, zasakovací pásy. To je podle Tomáše Hrdinky z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka ideální kombinace pro zadržení vody v krajině. Proč nestačí jen krajinotvorná opatření?

Ta jsou ideální pro zadržení vody v půdě. Dobře fungují jako zdroj vody pro rostliny a pro zemědělskou produkci. Ale příliš nepomohou člověku, který vodu potřebuje k využití v průmyslu, chlazení elektráren, jako zdroj pitné vody. K tomu je potřeba vodu zadržet ve velkém objemu. A to buď v podzemních, nebo povrchových nádržích. A samotné nádrže jsou také málo?

Když uděláte jen nádrže a neuděláte dost zasakovacích pásů, remízků a jiných opatření v krajině, potom voda ze zemědělské plochy rychle odteče a odnese s sebou i živiny. Ty se zadrží v nádržích, dojde tam k rozvoji vodního květu a biomasy. Zhorší se kvalita vody a tím pádem nebudou naplněny ty účely, pro které byly nádrže postaveny. Chystané nádrže jsou poměrně malé. Je to správné?

Asi už není doba na to stavět nádrže jako v 50. letech, třeba Orlík. Ty v současnosti plánované jsou desetkrát menší, díky tomu budou menší i zásahy do sídelních struktur a majetkových poměrů. Nejsme v Alpách, kde je neobydlené údolí, které si můžeme dovolit zalít vodou. Navíc tak obrovská nádrž by se nám už dnes třeba i těžko plnila vodou. Jsou vůbec jihomoravské toky tak silné, aby nádrže naplnily?

Dimenze nádrže vždy odpovídá síle toku, to je propočítáno hydrologickou bilancí. Nádrže typu orlické přehrady se plnily několik let. Ale tyto drobnější nádrže se plní i při jarním tání či jarních a letních deštích řádově za několik měsíců. V těchto suchých letech se může stát, že nádrž zůstane jeden i dva roky poloprázdná, než se ji podaří naplnit. (sol)