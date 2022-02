Na jihu Moravy vyrostou nová nákupní centra, kromě Brna i v menších městech

Trvalky, bylinky i zelenina se ještě před pár lety pěstovaly ve sklenících v blanenské ulici Poříčí. Právě na jejich místě vyroste i přes zdražování a řadu dalších supermarketů ve městě nové obchodní centrum.

Prodejna potravin v Blansku obklopená dalšími obchody má otevřít už v březnu 2023. Areál na levém břehu Svitavy u výjezdu z města už investor, společnost M. S. Blanenská, připravuje. Rozpadlé skleníky kompletně zmizely.

„Demolice celého prostoru už je hotová, vydaná a pravomocná jsou také stavební povolení,“ popsal zástupce zhotovitele Bohumil Synek.

Ještě než dojde na samotnou obchodní zónu, vyroste v místě opěrná zeď podél řeky a na ni naváže příprava sítí. „Poté začnou zemní práce na základech a vlastní stavba nových objektů. Do konce roku chceme mít všechny hlavní stavby dokončené,“ doplnil Synek.

Na jaké obchody se mohou místní těšit, zatím investor odhalit nechce, prý má však už sepsané smlouvy s většinou nájemců nových prostor. Obchodní centrum doplní také parkoviště, lavičky i osázené zelené plochy. Součástí stavby nového komplexu bude i napojení na stávající silniční trasy pomocí nového kruhového objezdu.

Stálá poptávka po obchodech je i v Břeclavi

Zkapacitněním „kruháče“ podmiňují stavbu další obchodní zóny také v Břeclavi. Město na sklonku loňského roku oslovil investor s tím, že chce v sousedství areálu, kde už dnes stojí obchody v čele se supermarketem Tesco, postavit další nákupní prostor.

Ve hře je opět supermarket či hobbymarket a kolem něj několik menších prodejen. „Snaha Kauflandu dostat se do Břeclavi je dlouhodobě silná. I zájem Lidlu ukazuje, že tu zřejmě poptávka po takovém typu obchodu stále je,“ podotkl místostarosta Břeclavi Jakub Matuška (Mladí a neklidní).

Nepřekročitelnou podmínkou pro výstavbu je však zmíněné řešení okružní křižovatky v sousedství obchodů. Ta už totiž počtům projíždějících aut zdaleka nestačí a ve špičkách je ucpaná. Nutná je změna územního plánu. Tou by se zastupitelé mohli zabývat na únorovém jednání.

Některé dřívější plány jsou dnes u ledu

Nových obchodů se dočkají i Brňané. Mezi ulicemi Vídeňská, Strážní a Vsetínská plánuje společnost Roosendaal Videnska přístavbu stávajícího obchodního centra. Navrhovaný projekt počítá s jedenáctipatrovým polyfunkčním objektem, druhé budově projektanti přisoudili šest podlaží, třetí stavbou se stane bytový dům v sousedství.

K tomu investor plánuje nástavbu obchodního centra, kde by vyrostlo hřiště se zázemím. Celkem by zde mělo nově vzniknout téměř dva tisíce metrů komerčních ploch, k tomu víc než dvojnásobek plochy kanceláří a 63 bytů.

Město s developerem řešilo smlouvu o spolupráci, aby si pojistilo zelené plochy či zeleň. Jinak ale výhrady nemá. „Záměr je vhodným doplněním funkce bydlení a nového veřejného prostranství, včetně nových obchodních prostor a průchodů ve vnitřním městě hned vedle zastávky MHD. Podmínkou jsou také nové výsadby zeleně a zelené střechy,“ přiblížil brněnský radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal (KDU-ČSL).

V Brně jde letos o jediný rozjetý projekt. Zatím. Některé plány developerů totiž pozastavila koronavirová krize. S dříve avizovaným rozšířením nákupního centra Královo Pole investor zatím vyčkává, u ledu je i rozšíření Avion Shopping Parku.

Dobře se daří těm v menších městech

Větší pozornost než na velká obchodní centra investoři nyní upírají na takzvané retail parky. Tedy na maloobchodní projekty na okrajích měst obvykle napojené na prodejnu potravinového řetězce. Takové parky se ukázaly i za koronavirové krize jako odolné a oblíbené. Díky svému zaměření hlavně na prodejny nezbytného zboží, jako jsou potraviny, drogerie, lékárny, domácí či chovatelské potřeby, zůstávaly otevřené bez omezení i v době lockdownu.

„Nájemcům retail parky obvykle přinášejí nižší nájmy a úsporu i na dalších nákladech – třeba za společné prostory, jež zde nejsou. Naopak v obchodním centru můžou nájemci těžit z jiných výhod, například z množství impulzivních nakupujících, které sem přilákají i ostatní maloobchodní a volnočasové koncepty, zatímco retail parky jsou orientované především na cílené nákupy,“ srovnává Martin Kubín, vedoucí týmu nákupních parků a pozemkových transakcí v industriálním týmu společnosti Cushman & Wakefield, která poskytuje služby v oboru komerčních nemovitostí.

Každý z typů maloobchodních projektů má podle něj svoje pro a proti, každopádně retail parky v Česku jsou a nadále budou populární mezi zákazníky, retailery, investory i developery.

Podle průzkumu společnosti Cushman & Wakefield se přitom loni nejvíc dařilo nákupním centrům na okrajích regionálních měst. Takové vyroste i v Pohořelicích nedaleko Brna.

Na jihozápadním okraji města u průmyslové zóny nabídne své zboží prodejna Lidl obklopená dalšími osmi obchody – drogerií, hračkářstvím, lékárnou, chovatelskými potřebami či restaurací. To všechno se má vejít na necelé tři tisíce metrů čtverečních. Prodejny by měly otevřít už v příštím roce.

A třeba na Hustopeče si dělá zálusk Kaufland. I kolem něj mají být obchodní jednotky a u nich samoobslužné mycí centrum. Vyrůst má na výjezdu z města směrem ke Starovicím.

„V Hustopečích se nenachází nákupní centrum, které by nabízelo v jednom místě širší škálu maloobchodního zboží a služeb, a to i navzdory faktu, že se jedná o město s velkou kumulací lidí. Oznamovatel se tímto záměrem snaží tuto mezeru na trhu zaplnit,“ popisuje zástupce investora v oznámení záměru pro hodnocení vlivu na životní prostředí. Stavět by se mohlo začít ve druhém kvartále. Na konci příštího roku má retail park fungovat.