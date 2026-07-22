Celé vodní dílo není řešené úplně šťastně. I kdybychom nyní přestali vypouštět do vody fosfor, znečištění nádrže a sedimentů je natolik rozsáhlé, že jejich očištění může trvat několik desítek let.
Vypustit Nové Mlýny? Podporuji navýšení hladiny, říká šéf moravských rybářů
Snili o vlastním domě na Slovácku. Za dva roky svépomocí dokázali zázrak
Lucie s manželem Petrem snili o vlastním domě dlouhé roky. Když už hledání vzdávali, objevili volnou parcelu v malebné vinařské vesničce na jižní Moravě. Dnes čtyřčlenná rodina bydlí v domě, který si...
Deset minut a je po vinobraní. Supercela pustošila vinice, zničila velkou část úrody
Dlouhé týdny čekali na pořádný déšť, ale s tím, co přišlo ve středu v podvečer, ani v nejmenším nepočítali. Pásem vinařských obcí na Břeclavsku a Hodonínsku se prohnala silná supercela, která...
Na Znojemsku se srazily dva autobusy, záchranáři ošetřili 47 zraněných
Dva autobusy s cestujícími se srazily v sobotu okolo 09:30 u Oleksovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán. Ošetřili celkem 47 lidí, z toho sedm má zranění středně těžká a těžká. Přijela i...
Jižní Morava teď připomíná spíš poušť. Krajina je doslova spálená, usychají i keře
Saharu teď ze všeho nejvíc připomíná Kraví hora v Brně. Jindy zelená pláň doslova děsí zlatožlutou barvou. Stromy shazují listí, trávníky žloutnou a keře začínají usychat. A nejen na Kraví hoře....
VIDEO: Ulicí se valila řeka plná krup. V obci na Hodonínsku mapují škody po bouřce
V malý vodní tok se při středeční bouřce proměnila ulice v Prušánkách na Hodonínsku. Místo aut se po ní valila řeka plná krup. Během několika minut se jich z nebe sneslo tolik, že na zemi na první...
Policisté pravomocně odložili případ údajného zmizení věcí z S-centra v Hodoníně
Jihomoravští kriminalisté pravomocně odložili případ související s údajným zmizením majetku v hodonínském S-Centru poničeném tornádem. Policisté se případem museli zabývat znovu poté, co jim to...
Vypustit Nové Mlýny? Podporuji navýšení hladiny, říká šéf moravských rybářů
Vypuštění dvou ze tří nádrží na Nových Mlýnech, jak navrhují někteří odborníci, je pro šéfa Moravského rybářského svazu Miroslava Láníčka zcela nepředstavitelné. Ne že by byl proti takovému řešení,...
Osm nováčků i nový kapitán. Cokoliv nad 10. místo bude úspěchem, zní ze Zbrojovky
Už jen tři dny zbývají do obnovené premiéry fotbalové Zbrojovky Brno v české nějvyšší soutěži. V Chance Lize ji v sobotu uvítá jeden z historicky největších rivalů Sparta Praha. Co klub před novou...
OBRAZEM: Ryba nahodí prut a zajíc vyrazí na hon. Sochař ukazuje zvířata jako lidi
Každé dílo nabízí pohled na svět, ve kterém se hranice mezi člověkem a zvířetem na chvíli stírají. Zatímco zvířata jsou v rolích lidí, člověk je naopak vyobrazen právě jako zvíře. Tyto obdivuhodné...
Svědík o přípravě: Trápila nás zranění. Něco nadstandardního nám ještě chybí
Hlavní trenér fotbalové Zbrojovky Martin Svědík odkoučoval v lize přesně 250 zápasů. První se Zbrojovkou Brno přidá už v sobotu od 20 hodin proti Spartě Praha.
Sídliště bez modrých zón zaplavují auta odjinud, čáry by ale přinesly jiný problém
Zapeklitý problém s parkováním řeší v poslední době obyvatelé východní části sídliště Juliánov v Brně. Lokalita několika ulic včetně Souběžné, Mazourovy nebo Marie Kudeříkové se před rokem po...
Když nádrž vypustí, zlikviduje nás to, obávají se podnikatelé od Nových Mlýnů
Návrh skupiny ekologů a dalších odborníků na vypuštění části novomlýnských nádrží a obnovení lužního lesa otevřel na jižní Moravě bouřlivou debatu. Zatímco někteří starostové připouštějí, že by...
Zoo Brno má zpět uprchlého jeřába daurského, upozornili na něj stěhováci
Zoo Brno má uprchlého jeřába daurského zpět. Podařilo se jej odchytit a je znovu ve své expozici ve spodní části zařízení. Z nezasíťovaného výběhu uletěl minulý týden ve středu. Zařízení prosilo...
Spletl si pozdrav s předností? Policie řeší, proč se srazily autobusy, dopravce mlčí
Řidiče regionálního autobusu, který v sobotu nedaleko Oleksovic na Znojemsku zavinil srážku s jiným autobusem, při níž se zranilo téměř 50 lidí, podezírá policie z obecného ohrožení z nedbalosti. Muž...
Kdo zatočí klikou, uslyší i Shakespeara v hanáčtině. Polívka pokřtil nový poesiomat
Připomíná periskop ponorky, má kliku a po jejím otáčení začne mluvit či zpívat. Na Kraví hoře v Brně nově stojí poesiomat, který nabízí básně, hudbu, známé brněnské hlasy i zvuky vesmíru. V pondělí...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Tragická nehoda u Hodonína. Osobní auto se v protisměru čelně střetlo s kamionem
U Hodonína se v úterý nad ránem srazilo osobní auto s kamionem. Při nehodě zemřel jeden člověk. Silnice I/55 byla v místě neprůjezdná, objízdná trasa vedla přes Hodonín. Na sociální síti X o tom...
Vypusťme Nové Mlýny. Vědci chtějí místo jihomoravských nádrží obnovit lužní lesy
Vypustit dvě ze tří Novomlýnských nádrží a obnovit v jejich místě přirozenou říční krajinu. S tímto návrhem přišla skupina ekologů a odborníků z Masarykovy univerzity. Podle nich by to prospělo...