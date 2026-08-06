Vypustit dvě ze tří Novomlýnských nádrží a obnovit v jejich místě přirozenou říční krajinu. Tento kontroverzní návrh ekologa Kryštofa Chytrého na proměnu rozsáhlého vodního díla rozpoutal jednu z nejživějších debat o budoucnosti jihomoravské krajiny za poslední roky. Zatímco jedna strana mluví o odvážné vizi, ta druhá ji označuje za nereálnou.
Překvapilo vás, že váš návrh na proměnu Nových Mlýnů vyvolal tak rozsáhlou veřejnou diskusi?
Zpětně mi to vlastně dává smysl. Nejen kvůli ohlasu veřejnosti, ale především kvůli reakcím odborníků, které byly opravdu významné. Ozvala se mi řada lidí s tím, že by chtěli do debaty přispět svými znalostmi, ať už vodohospodáři, biologové, ornitologové, nebo botanici. Vnímám to jako reakci na dlouhodobý trend, kdy s vodou v krajině nehospodaříme správně a nezadržujeme ji efektivně. A Nové Mlýny jsou podle mě jedním z nejvýraznějších příkladů tohoto problému.
Nejvíc mě překvapuje víra v různá technická řešení zmíněného problému. Takové nápady samotný problém úplně přehlížejí a pouze hledají způsoby, jak sanovat neblahé důsledky.