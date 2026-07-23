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Lužní les by pojal víc vody. Vypuštění Nových Mlýnů je nezbytné, říká geograf

Karolína Kučerová
  15:03

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Enviromentální geograf Jan Miklín v rozhovoru podporuje návrh části odborníků na vypuštění nádrží Nové Mlýny na řece Dyji. | foto: koláž iDNES David Votruba

Jedním z podporovatelů názoru, že vypuštění novomlýnských nádrží je nejvhodnějším řešením častého přemnožení sinic a následného úhynu ryb, je environmentální geograf Jan Miklín. Podle něj nádrže neměly nikdy vzniknout a vypuštění přinejmenším té dolní považuje za nezvratné. „Nádrže svůj deklarovaný cíl v podstatě nikdy nesplnily, snažíme se rozvinout veřejnou debatu o možnosti jejich vypuštění,“ říká Miklín v rozhovoru pro iDNES.cz.

Proč se mluví zejména o vypuštění dolní nádrže?
Všechny tři mají velkou rozlohu a zároveň nízkou hloubku, což znamená, že se velice rychle přehřívají. A teplota, která je na jižní Moravě v posledních letech čím dál tím vyšší, tomu ještě napomáhá. Zároveň je tam stojatá voda a také tam přitékají odpadní vody, které obsahují problematický fosfor. U dolní nádrže je negativní dopad všech tří faktorů nejviditelnější, protože je největší. Zároveň je nejmladší, proto společně s dalšími odborníky zastáváme názor, že pokud by skutečně došlo k vypuštění nádrží, začít by se mělo u této. Díky tomu bychom viděli, jaký dopad toto řešení bude mít.

I kdyby se nyní podařilo najít finance na úpravu všech čističek, tak dalších 20 až 30 let se bude uložený fosfor uvolňovat a efekt zlepšení nebude vidět.

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