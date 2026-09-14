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Nové nádraží v Brně se v avizovaném termínu stavět nezačne, řekla Správa železnic

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  12:58
Pohled na vstupní halu nového brněnského nádraží z Bulváru ve směru od...

Pohled na vstupní halu nového brněnského nádraží z Bulváru ve směru od historického centra. | foto: Benthem Crouwel Architects + West 8

Na brněnské hlavní nádraží se 15. prosince 2019 po půlnoci vrátily po roční...
Lidé na brněnském hlavním nádraží, kam se 15. prosince 2019 po půlnoci vrátily...
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Nové brněnské hlavní nádraží se začne stavět nejdříve na začátku 30. let. Jestli to tak skutečně bude, záleží i na tom, jestli Správa železnic dostane peníze ze státního rozpočtu. V letošním nebyly původně vyčleněné peníze ani na projektovou přípravu investice za více než 70 miliard korun. Definitivně tak pozbývá platnosti termín zahájení stavby v roce 2028, který železničáři i politici dlouhá léta uváděli.

Přestavba brněnského uzlu je jednou z klíčových infrastrukturních staveb Česka, po Praze jde o druhý nejvýznamnější železniční uzel. Prochází jím velký objem jak osobní, tak nákladní dopravy a hlavní nádraží už dnes kapacitně nestačí stále rostoucím požadavkům dopravců. Roste totiž objem dálkové i příměstské dopravy.

V nedávné minulosti se zvýšil například počet regionálních vlaků směrem do Zastávky, v minulosti rostla četnost spojů ve špičce i do jiných směrů. A ve hře je v budoucích letech také znovuzavedení osobních vlaků do Vyškova, pokud SŽ zvládne pokračovat v modernizaci tratě Brno - Přerov dále směrem k Brnu. Pokud by navíc začala stavba vysokorychlostních tratí, současné nádraží už by takové množství vlaků nedokázalo odbavit.

Loni SŽ vypsala zakázku na projektovou přípravu pro terminál v Černovicích a přestavbu navazujících úseků. Ostatní zakázky na projekty zatím čekají.

„V nejbližších týdnech dojde k vypsání tendru pro etapu Horní Heršpice a nové osobní nádraží, řeší se poslední administrativní záležitosti. Jde o rozsáhlou a pro brněnský uzel klíčovou zakázku a nároky na zadání jsou proto mimořádně vysoké. Vše zároveň koordinujeme s finančními prostředky určenými pro Státní fond dopravní infrastruktury na rok 2027,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Kabele. Dosud uváděný termín dokončení v roce 2035 je tak nyní nereálný.

Pohled na vstupní halu nového brněnského nádraží z Bulváru ve směru od historického centra.
Na brněnské hlavní nádraží se 15. prosince 2019 po půlnoci vrátily po roční výluce všechny vlaky, které dosud musely jezdit na dolní či jiná brněnská nádraží.
Lidé na brněnském hlavním nádraží, kam se 15. prosince 2019 po půlnoci vrátily po roční výluce všechny vlaky.
U nádraží v Brně se poslední týdny nepovaluje tolik bezdomovců a dalších osob, které znepříjemňují průchod ostatním lidem. Ti se kolikrát místu raději vyhýbají (září 2025)
27 fotografií

Zpožďuje se příprava stavby vysokorychlostní tratě z Brna směrem na Břeclav, u Rakvic se má napojit na současnou trať. V roce 2021, kdy SŽ poprvé představila podrobnější harmonogram, se počítalo se zahájením v roce 2025. Harmonogram však každý rok upravovala a vždy o rok posunula, takže do zahájení stavby stále zbývaly čtyři roky stejně jako nyní.

„Předpokládané zahájení výstavby vždy reflektuje aktuální stav přípravy daného projektu a také předpokládané možnosti rozpočtu a podmínky spolufinancování projektů z Evropské unie v následujícím programovém období. V případě této tratě máme vydané souhlasné stanovisko EIA a začal výkup pozemků, je hotový předběžný geologický průzkum a pracuje se na předběžném archeologickém výzkumu. Příprava tak zdárně pokračuje, ale ovlivňují ji i faktory, které jsou mimo působnost investora,“ řekl Kabele. Na webu SŽ je momentálně termín výstavby 2030 až 2035.

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