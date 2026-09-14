Přestavba brněnského uzlu je jednou z klíčových infrastrukturních staveb Česka, po Praze jde o druhý nejvýznamnější železniční uzel. Prochází jím velký objem jak osobní, tak nákladní dopravy a hlavní nádraží už dnes kapacitně nestačí stále rostoucím požadavkům dopravců. Roste totiž objem dálkové i příměstské dopravy.
V nedávné minulosti se zvýšil například počet regionálních vlaků směrem do Zastávky, v minulosti rostla četnost spojů ve špičce i do jiných směrů. A ve hře je v budoucích letech také znovuzavedení osobních vlaků do Vyškova, pokud SŽ zvládne pokračovat v modernizaci tratě Brno - Přerov dále směrem k Brnu. Pokud by navíc začala stavba vysokorychlostních tratí, současné nádraží už by takové množství vlaků nedokázalo odbavit.
Loni SŽ vypsala zakázku na projektovou přípravu pro terminál v Černovicích a přestavbu navazujících úseků. Ostatní zakázky na projekty zatím čekají.
„V nejbližších týdnech dojde k vypsání tendru pro etapu Horní Heršpice a nové osobní nádraží, řeší se poslední administrativní záležitosti. Jde o rozsáhlou a pro brněnský uzel klíčovou zakázku a nároky na zadání jsou proto mimořádně vysoké. Vše zároveň koordinujeme s finančními prostředky určenými pro Státní fond dopravní infrastruktury na rok 2027,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Kabele. Dosud uváděný termín dokončení v roce 2035 je tak nyní nereálný.
Zpožďuje se příprava stavby vysokorychlostní tratě z Brna směrem na Břeclav, u Rakvic se má napojit na současnou trať. V roce 2021, kdy SŽ poprvé představila podrobnější harmonogram, se počítalo se zahájením v roce 2025. Harmonogram však každý rok upravovala a vždy o rok posunula, takže do zahájení stavby stále zbývaly čtyři roky stejně jako nyní.
„Předpokládané zahájení výstavby vždy reflektuje aktuální stav přípravy daného projektu a také předpokládané možnosti rozpočtu a podmínky spolufinancování projektů z Evropské unie v následujícím programovém období. V případě této tratě máme vydané souhlasné stanovisko EIA a začal výkup pozemků, je hotový předběžný geologický průzkum a pracuje se na předběžném archeologickém výzkumu. Příprava tak zdárně pokračuje, ale ovlivňují ji i faktory, které jsou mimo působnost investora,“ řekl Kabele. Na webu SŽ je momentálně termín výstavby 2030 až 2035.