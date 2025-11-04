Miliardy na téměř 50 nových vlaků nedorazí, vagony z minulého století zůstanou déle

Oldřich Haluza
  10:33
Do čtyř let se mají cestující mířící z Brna do Kyjova, Moravského Krumlova nebo Třebíče dočkat nových, komfortních souprav. Hejtmanství je slibovalo nasadit v roce 2029. Termín se však ocitl ve vážném ohrožení poté, co neuspělo se žádostí o dotaci na pořízení akutrolejových vlaků, tedy takových, které umožňují jízdu na baterie tam, kde elektrické dráty nevedou. V plánu byl nákup 48 hybridních souprav.

Kraj nachystal nákladný plán dohromady za 18,8 miliardy korun. U Státního fondu životního prostředí (SFŽP) žádal o obří dotaci 6,4 miliardy pro projekt za 9,1 miliardy. Tato suma by vystačila na 46 vlaků. Zbytek celkové částky by šel na další dvě soupravy a třicetiletý provoz.

Přestože hejtmanství splnilo kritéria vypsané výzvy, v konkurenci dalších 16 záměrů zůstalo třetí pod čarou. „Parametry byly postaveny jinak, než když jsme žádali o vlaky Moravia, kdy jedním z hlavních kritérií byl počet cestujících, kteří přejdou z aut a autobusů na železnici. Tentokrát byl náš projekt znevýhodněn, protože v ranních a odpoledních špičkách musel posilovat vlaky, aby cestující odvezl,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha (ODS).

Czech Rail Days představily nový bateriový vlak, první vyrobený v ČR, který bude jezdit v Moravskoslezském kraji. (11. června 2024)
Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal Jihomoravský kraj. (září 2022)
Výsledné pořadí mezi 17 projekty stanovili úředníci podle takzvané měrné dotační náročnosti. „Tedy podle míry dosažených energetických úspor vůči požadovaným dotačním prostředkům,“ vysvětlil ředitel SFŽP Petr Valdman. Větší roli tentokrát hrály kvůli ekologizaci dopravy energetické úspory oproti dřívějšímu množství cestujících. Podobně jako na jihu Moravy skončily pod čarou i další kraje s velkými městy – Středočeský a Olomoucký.

Cestující po jižní Moravě se dočkají dalších moderních vlaků na třech linkách

„Že tato žádost nebude úspěšná, jsme nečekali opravdu nikdo. Je to problém pro fungování dopravy v kraji,“ prohlásil opoziční zastupitel Milan Vojta (ANO) s tím, že nové soupravy jsou nutné k provozování železniční dopravy na tratích, jež nemají elektrické dráty a obsluhují je motoráky. Případně na železnici, jež je elektrizovaná jen zčásti a kde lidé přestupují mezi elektrickými a motorovými soupravami.

Růžovo-bílých vlaků Moravia pořídil kraj před pár lety 37 za 6,5 miliardy, zhruba 85 procent částky pokryly dotace. Zřejmě i proto byl tentokrát ještě ambicióznější, když nachystal nákladnější projekt, u něhož byla šance získat ze SFŽP dotaci 70 procent.

Jiná řešení přes dopravce

Hejtmanství se chce přihlásit do nové dotační výzvy, pokud bude vypsána. Zároveň má ještě naději, že uspěje v té současné, pokud úspěšné kraje neuzavřou do konce příštího roku smlouvy s dopravci, kteří se zavážou k pořízení a provozování nových vlaků, čímž by porušily podmínky. Na jihu Moravy jsou ale v pořadí až třetí pod čarou, a navíc žádali o suverénně největší sumu.

8. září 2022

Pokud dotace nevyjde, nové hybridní soupravy kvůli ceně kraj nepořídí. „Akutrolejové vlaky nejsou nejlevnější. Museli bychom začít uvažovat o jiném řešení. V součinnosti se Správou železnic tak, jak bude elektrifikovat tratě, bychom obnovu vozového parku řešili jinak, přes dopravce,“ nastínil Crha. Právě přímo oni by tak museli zajistit soupravy, které cestujícím poskytnou větší pohodlí než vagony z minulého století.

Na tratích, kde měly jezdit hybridní vlaky pořízené i z dotací, zajišťují provoz do roku 2034 České dráhy. Kraj má možnost od smlouvy kvůli plánovaným nákupům odstoupit. „Kdykoliv ji lze ukončit s dvouletou výpovědní lhůtou, protože jsme počítali s tím, že tam budou najíždět nové vlaky. V mezičase můžeme vysoutěžit nového dopravce s vyšším komfortem,“ poznamenal hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Oproti avizovanému roku 2029 by však patrně došlo ke zpoždění.

Veletrh představil první český bateriový vlak, nabití vystačí až na 60 kilometrů

Do konce letoška by hejtmanství mohlo mít jasno ohledně výrobce, aby byl čas na výrobu nových vlaků před uvedením do provozu. Jeho hledání nechce navzdory krachu dotace přerušit, protože s vybranou firmou nemusí uzavřít smlouvu. Při výběrovém řízení si totiž stanovilo podmínku, že ji podepíše jen v případě získání dotace.

Po výběru výrobce bude pokračovat v nyní přerušeném hledání dopravce na vybrané tratě. O provoz se ucházejí České dráhy a Arriva.

Úvěrem pokryjí významné investice. Bez závazného seznamu bianco šek, vadí opozici

Nezávisle na neúspěšné žádosti si hejtmanství vezme úvěr ve výši 2,5 miliardy korun. Peníze použije na připravené významné investiční projekty. Půjčku od Komerční banky začne čerpat v příštím roce a může tak činit až do roku 2030. Dlouhodobě ji pak bude splácet do roku 2050.

Úvěrem vedení kraje reaguje na neschválenou změnu v rozpočtovém určení daní, která měla jižní Moravě přinést nižší miliardy do rozpočtu navíc. V současnosti je oproti jiným krajům podfinancovaná.

„Výše úvěru není pro kraj riziková. Díky němu dosáhneme na investiční projekty, které bychom jinak mohli financovat z krajského rozpočtu a z vlastních zdrojů se nám tak podaří uvolnit další peníze na výstavbu a opravy silnic,“ uvedl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Peníze poputují na výstavbu dvou domovů pro seniory ve Veselí nad Moravou a v Bučovicích, kde jsou takzvaná bílá místa na mapě, v nichž podobná zařízení chybí a je po nich velká poptávka. Dalšími projekty jsou výjezdová základna pro záchranáře v Břeclavi, obchvat Blučiny, rekonstrukce Galerie výtvarného umění v Hodoníně a pět investic ve školství. Podle Grolicha by si tyto projekty nemohl kraj bez úvěru dovolit nebo by je musel odložit.

Návrh na uzavření smlouvy o úvěru schválili zastupitelé na pondělním jednání. Pro vzetí půjčky byli pouze členové koalice. Většina opozice se při hlasování zdržela, proti se postavili tři zastupitelé – Libor Slabý (ANO), Petra Svedíková Vávrová (SPD) a Klára Liptáková (za PRO).

Poslední zmiňovaná kritizovala, že úvěr zatíží kraj na několik dalších volebních období. Nejen jí vadí, že soupis projektů financovaných z úvěru není pevně daný. „Pokud nebude nedělitelnou součástí usnesení pevný seznam investic, pak je tento materiál obrovský bianco šek. Úvěr zatíží pět a půl následujících volebních období. Ti, co přijdou po nás, nebudou mít prostor na uskutečnění svých investic nebo jen nepatrný a budou splácet a splácet to, co se načerpá teď,“ řekla Liptáková.

Podle Grolicha je úvěr rámcem, v rámci něhož mohou reagovat, když se třeba některý projekt v přípravě zpomalí. V takovém případě ho lze nahradit jiným. „Bylo by nevhodné, kdybychom si my i banka dali konkrétní seznam akcí, protože bychom sami sebe mohli dostávat do problémů. Počítáme s tím, že z úvěru budeme financovat tyto projekty,“ poznamenal hejtman.

Někteří opoziční zastupitelé chtěli o úvěru rozhodovat až v kontextu sestaveného rozpočtu na příští rok, jímž se budou politici zabývat na prosincovém jednání. „Předložený návrh k úvěru nepůsobí jako promyšlený rozvojový plán, ale jako nutná a rychlá záplata na schodek, který se vám nedaří pokrýt vlastními prostředky. V prosinci bychom mohli díky návrhu rozpočtu rozhodovat zodpovědněji a konkrétněji, co se týče schválení a zvednutí ruky pro dvouapůlmiliardový úvěr, byť je na investice,“ zmínila členka opozice Ivana Solařová (ANO).

