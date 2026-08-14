Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Práci u hranic se Slovenskem hledají lidé složitě, firmy sem teď přináší stovky míst

Karolína Kučerová
  5:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Polívka, MF DNES

Po místech, kde by investoři mohli stavět nové průmyslové a logistické haly či areály je v rámci jižní Moravy v současnosti stále vysoká poptávka. Mezi vedením obcí i jejich obyvateli jde však většinou o kontroverzní téma s rozličnými názory. Někteří se totiž nemohou přenést přes riziko vyšší dopravní zátěže a ruchu, pro jiné je atraktivní vidina nových pracovních míst.

Právě druhý případ je častější pro strukturálně postižené oblasti u hranic, které trpí nejvyšší nezaměstnaností v Jihomoravském kraji, a to v čele s Hodonínskem.

Tamní obce jsou tak mnohdy k výstavbě průmyslových areálů shovívavější a dokonce o ně usilují, neboť doufají, že tak počet svých obyvatel bez práce postupně sníží.

Například ve Veselí nad Moravou se o vznik takové lokality starosta Petr Kolář (TOP 09) snažil už od roku 2010. „Pracovních nabídek tu nyní není tolik a lidé často dojíždí za prací třeba do Brna. Vznik průmyslové zóny je proto velkou příležitostí k rozvoji a zajištění lepšího života místním,“ zdůvodňuje úsilí.

Aktivita starostů posouvá odlehlé obce, pomoc kraje však nemyslí na všechny

A zadařilo se. Před dvěma týdny ve vyhrazené, zhruba 30 hektarů velké zóně, začala vznikat první výrobní hala zaměřená na produkci prefabrikovaných technologických budov. Hotovo by mělo být zhruba v polovině příštího roku a společnost Gritec, jež zde bude sídlit, nabídne zaměstnání asi 120 lidem.

„V tuto chvíli již aktivně hledáme stavební a elektro mistry, kteří s námi budou u samotného zrodu provozu. Ještě v letošním roce navíc plánujeme spektrum pozic rozšířit,“ uvádí Radek Stavarčík z Gritecu s tím, že firma bude hledat také betonáře, elektrikáře, klempíře, skladníky, konstruktéry, rozpočtáře nebo obchodní zástupce.

„Stavba průmyslových zón je určitě způsob, jak nezaměstnanost v regionu snížit. Pokoušíme se, aby nabraní pracovníci byli skutečně odsud, a podle toho se to snažíme inzerovat,“ dodává Stavarčík.

Halu Zetoru nahradí „doubledecker“, zpřístupní se i cesta ke Stránské skále

Město si slibuje, že práci v zóně najde do budoucna až pět stovek lidí. „Nyní jsme v první etapě, při níž dojde k zástavbě zhruba 7,5 hektaru půdy. Kromě společnosti Gritec, která zastaví asi 3,5 hektaru, tu bude mít zázemí dalších šest firem. Na podzim bychom měli začít nabízet pozemky v druhé etapě, jež začne příští rok, a do budoucna plánujeme ještě třetí etapu,“ přibližuje Kolář.

Moravský Písek využije areál pro chov prasat

Podobné plány jsou také v sousedním Moravském Písku. Obec v současnosti jedná se společností Svornost obchodní z Těmic, která má zájem na místě bývalého areálu pro chov prasat postavit průmyslový a logistický park, jenž zaměstná okolo 230 lidí. Hotovo by mohlo být v roce 2028, avšak co přesně na místě bude, ještě zřejmé není. Odvíjet se to bude od jednání s nájemcem.

„Jsme rádi, že nyní opuštěná lokalita najde smysluplné využití a zejména že nabídne pracovní místa. Může nám to pomoci v tom, abychom si udrželi lidi, kteří se jinak často stěhují za nabídkami do větších měst,“ popisuje situaci starostka Hana Habartová (SOCDEM).

Negativních dopadů, zejména v podobě vyššího zatížení dopravy v obci, se ani jeden starosta nebojí. Podle Habartové by se počet aut v obci navýšil asi o čtyřicet, což není o tolik horší, než je aktuální situace. V obou případech by bylo možné využít také železniční dopravu.

Ne všude to ale vidí stejně. Ukázkovým příkladem je Zaječí na Břeclavsku, kde má průmyslový park v plánu postavit developerská firma Panattoni. Provoz haly by mezi domy nahnal zhruba 140 kamionů denně, což by podle místních znamenalo zvýšený hluk, prašnost, ale i nebezpečí.

Průmyslový areál přižene víc náklaďáků, obce na Břeclavsku se bojí provozu

„Udělali jsme anketu mezi lidmi, z nichž většina se záměrem nesouhlasí. Přesto plán stále platí, na kraji prošlo posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, tedy velká EIA, a nyní firma řeší připojení na čističku odpadních vod,“ shrnuje starosta Jan Grmela (nez.).

I tady přitom společnost láká na výhodu v podobě nových pracovních míst, dohromady by jich mělo být asi 350. „Počítáme s nabídkou příležitostí pro různé profese i úrovně kvalifikace v odvětví lehkého strojírenství a skladování,“ řekl už dříve iDNES.cz Karel Taschner, mluvčí Panattoni.

Panují i obavy z přívalu pracovníků z ciziny

Jenže starosta je vůči tomu skeptický. Ačkoliv nezpochybňuje, že někteří obyvatelé zde nové místo najdou, podle jeho slov mívají podobné společnosti spíše agenturní zaměstnance, kteří často pocházejí ze zahraničí. Stejné obavy mají i v Branišovicích na Znojemsku, kde má Panattoni též zájem o stavbu skladu.

Podle starosty Pohořelic na Břeclavsku Miroslava Nováka (ODS) ale obec i v takových případech získá výhody. „I kdyby nakonec byli zaměstnanci z ciziny či jiných měst, stále budou v obci utrácet peníze u místních obchodníků a podnikatelů,“ poukazuje Novák.

Kamiony ruší obyvatele i v noci. Před hlukem je má ochránit val se stromy

On sám se ke stavbě průmyslových zón staví spíše pozitivně, podle něj jsou jedním ze způsobů, jak se daří udržovat nízkou míru nezaměstnanosti. „Už dvacet let ji máme pod čtyřmi procenty. Důležité je udržování a rozvoj pracovních nabídek, a to v různorodých odvětvích,“ říká.

Jeden průmyslový park již funguje na jihu obce, další vzniká u sjezdu z dálnice D52. Na jaře tu začala výstavba první ze čtyř hal, místo zde najde dohromady zhruba 300 lidí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Četnické humoresky slaví čtvrtstoletí. Jak dobře oblíbený seriál znáte?

Alena Antalová a Tomáš Töpfer v roce 2006 během natáčení seriálu Četnické...

Letos je to 25 let od chvíle, kdy lidé mohli v televizi poprvé sledovat Četnické humoresky. Seriál natočilo brněnské studio České televize a děj se odehrával v Brně a jeho okolí. Vedle známých tváří...

V rybníku utonul známý cyklotremp Jan Vlasák. Procestoval padesát zemí

Cestovatel Jan Vlasák

Odpoledne se na Facebooku ještě pochlubil snímkem výborného švestkového štrůdlu a večer si šel zaplavat do rybníku Pod Kaplí v Moravských Knínicích. Domů se však už nevrátil, policisté jeho tělo...

Streetartista chodníkovými mozaikami vyzdobil Brno. O svolení radši nežádám, říká

Mozaiku s nápisem „Tancuj!“ vytvořili streetartisté v Brně také na třídě...

Když se objeví díra v chodníku, většina lidí ji obejde. Matěj Krajíček si nad ni sedne a začne ji vyplňovat střepy, dlaždičkami a sklíčky. V mnoha městech po něm zůstávají mozaiky, které baví...

Jako jediná zastavila u vážné nehody. Ač žena mávala, další řidiči na pomoc nepřišli

Při nehodě na D1 zastavila jako jediná. Záchranáři jihomoravského kraje ocenili...

Vážná dopravní nehoda se stala dnes na dálnici D1 u Říček na Brněnsku, při níž za deště havarovaná dodávka vyletěla do pole a několikrát se převrátila. Z projíždějících aut podle záchranářů zastavila...

OBRAZEM: Metalová nálož, celé Brno na Landovi. Festival Hrady CZ rozproudil Veveří

Další zastávka festivalu Hrady CZ se odehrála v kulisách brněnského hradu...

Hudební smršť od známých českých interpretů si tento víkend užívali návštěvníci brněnské zastávky festivalu Hrady CZ. V kulisách hradu Veveří rozproudili davy zpěváci Daniel Landa, Tomáš Klus, Lenny...

Práci u hranic se Slovenskem hledají lidé složitě, firmy sem teď přináší stovky míst

ilustrační snímek

Po místech, kde by investoři mohli stavět nové průmyslové a logistické haly či areály je v rámci jižní Moravy v současnosti stále vysoká poptávka. Mezi vedením obcí i jejich obyvateli jde však...

14. srpna 2026

Z části zahrady na Znojemsku si student botaniky udělal květinovou laboratoř

Soutěž
Pohled do záhonu na začátku června

Není to zahrada založená podle pravítka, ani se nesnaží působit dokonale upraveným dojmem, popisuje milované zelené království v jihomoravské obci čtenář Matěj.

14. srpna 2026

Vlak v brněnských Židenicích srazil a zabil člověka. Provoz hodinu stál

ilustrační snímek

V brněnských Židenicích došlo ve čtvrtek kolem 16. hodiny k tragické události. Vlak tam srazil a zabil člověka. Incident popsala mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová.

13. srpna 2026  20:50

Exprimátor Brna chtěl do voleb spojit víc stran, teď hrozí, že sám opět pohoří

Petr Vokřál (uprostřed) povede v komunálních volbách v Brně hnutí Přísaha....

Jednu společnou integrující kandidátku plánoval vytvořit bývalý primátor Brna za hnutí ANO Petr Vokřál. Nechtěl, aby vedle sebe kandidovalo více menších a nových sdružení, u nichž se mohou hlasy...

13. srpna 2026  16:06

V rybníku utonul známý cyklotremp Jan Vlasák. Procestoval padesát zemí

Cestovatel Jan Vlasák

Odpoledne se na Facebooku ještě pochlubil snímkem výborného švestkového štrůdlu a večer si šel zaplavat do rybníku Pod Kaplí v Moravských Knínicích. Domů se však už nevrátil, policisté jeho tělo...

13. srpna 2026  15:58

Dvouletá dívka se ztratila v kukuřičném poli, pátrací vrtulník ji rozplakal

Policie pátrala na Vyškovsku po ztraceném děvčeti v kukuřičném poli. (srpen...

Ztratit se ve vysoké kukuřici může klidně dospělý člověk, natož dvouleté děvče. Právě takto stará dívka vběhla na Vyškovsku do pole mezi klasy a její babička, s níž byla na procházce se ztratila z...

13. srpna 2026  11:45

Tyto úplatky vyšly draho. Soud napařil sedmi stíhaným čtyřikrát vyšší sankce

Premium
Justiční areál v Brně

Za úplatky rychleji k městskému bytu. Takhle to chodilo na bytovém odboru v městské části Brno-Řečkovice, když mu vládl Ivan Melichar. Právě toho společně s dalšími kriminalisté před dvěma roky...

13. srpna 2026  9:30

Své limity testovala v Chicagu, očekávání mírní. Naděje Kalná o dalším nabitém létu

Kateřina Kalná během mediálního dne před mistrovstvím světa hráček do 19 let.

V basketbalových kruzích se o ní už nějakou dobu ví. Vždyť podkošových hraček, které se vytáhnou až ke 190 centimetrům, v Česku rozhodně není přehršel. I proto nyní devatenáctiletá Kateřina Kalná...

13. srpna 2026  8:18

Je jedno parkovací místo na dva byty málo, nebo dost? Developer a radnice se přou

Na nevzhledném místě ve staré Líšni v Brně má vyrůst čtyřpodlažní komplex se...

Bývalý průmyslový areál v Holzově ulici v brněnské Líšni naproti základní škole a autobusové zastávce oživí nová výstavba. Nevzhledné místo má zaplnit čtyřpodlažní komplex se zhruba 150 byty. Projekt...

13. srpna 2026  5:07

Pouze 16 dnů v roce. Hrad Hardegg u rakouských hranic výjimečně otevírá

Letos je hrad Hardegg v rakouském Podyjí otevřený pouze na 16 dnů v roce.

Jen na 16 dní v roce se letos otevírá veřejnosti hrad Hardegg nad údolím Dyje kousek za hranicemi s Rakouskem. Od 8. do 23. srpna nabízí návštěvníkům prohlídku historických prostor i příběh rodu...

12. srpna 2026  15:52

Vodní schody, mlžítka, lampy ve tvaru vlaštovek. Proměněné srdce Tišnova prokouklo

Kompletní proměna náměstí Míru v Tišnově na Brněnsku vyšla na 164 milionů...

Léto v Tišnově na Brněnsku má letos docela jinou podobu. Ve středu se po více než 16 měsících stavebního ruchu, obcházení zátarasů a hledání nových pěších tras naplno zpřístupnilo nově opravené...

12. srpna 2026  14:44

U Břeclavi hořel les plný munice, kterou tam kdysi rozmetal výbuch továrny

Hasiči zasahují u požáru lesa u Břeclavi, kde výbuch továrny na munici kdysi...

Hasiči ve středu asi dvě hodiny zasahovali u požáru lesa u Břeclavi, kde výbuch továrny na munici kdysi rozmetal tisíce kusů munice do okolí. Pyrotechnici ji odstraňují dosud. Dnešní událost byla bez...

12. srpna 2026  11:48,  aktualizováno  13:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×