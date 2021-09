Po otevření nové brněnské porodnice obsadí budovu na Obilním trhu studenti

Porodnice na Obilním trhu funguje už třetí století, ročně tam přijdou na svět asi tři tisíce dětí. I kvůli stáří a tomu odpovídajícímu stavu budovy a stísněným prostorům se bude gynekologicko - porodnická klinika stěhovat. Přesune se do modernějších prostor v Bohunicích, které mají být postaveny nejpozději do čtyř let. Areál porodnice však nezůstane dlouho opuštěný.



Na tom, že část areálu využije brněnská Masarykova univerzita, se ve středu dohodl její rektor Martin Bareš a ředitel Fakultní nemocnice (FN) Brno Jaroslav Štěrba. Společně o záměru podepsali memorandum.

„V areálu na Obilním trhu vidím velký potenciál, který nabídne prostor pro lékařskou fakultu, fakultu sociálních studií anebo fakultu informatiky,“ řekl rektor Bareš.



FN Brno neopustí prostory staré porodnice úplně, přesunou se do nich neakutní provozy a kliniky z nemocnice v Bohunicích. „Do areálu se přestěhují některé naše výzkumné laboratoře, ale také třeba pracoviště personalizované medicíny nebo ústav genetiky,“ vyjmenoval ředitel FN Brno Štěrba.



Po desítkách let slibů o stěhování je FN Brno těsně před podpisem smlouvy s projektantem nového areálu, kterého vybrala letos v létě. Ačkoli se dříve počítalo s prodejem areálu, varianta jeho využití například developery nepřišla FN Brno vhodná a užitečná.

„Spolupráci dvou veřejných subjektů považuji za přirozenou a mám z dohody radost. Univerzita i nemocnice se mají starat jak o poskytování zdravotní péče, tak o přípravu budoucích generací zdravotnických a dalších pracovníků,“ dodal ředitel Štěrba.



Na Obilním trhu vznikne areál pro vzdělávání, výzkum a praktickou výuku. „V dnešní době se ukázalo, jak jsou lékařské obory důležité. Velmi potřebné jsou ale i programy jako sociální práce, sociologie a psychologie, a všechny tyto obory zde dostanou svůj prostor pro vzdělávání,“ popsal Bareš s tím, že studenti budou aktivně spolupracovat s nemocnicí.



V současnosti jedná nemocnice a univerzita o rozdělení vlastnictví, protože se musí jasně určit, které prostory budou sloužit daným institucím. „Rozdělení bude ještě předmětem jednání, ale Masarykově univerzitě připadne zhruba padesát až šedesát procent, zbytek bude v rukou nemocnice,“ ukončuje Bareš.