Brněnský plán se stadiony má zádrhel, cyklisté nechtějí opustit starý velodrom

Dráhovým cyklistům umožní díky špičkovým parametrům pořádat závody na nejvyšší úrovni, atletům zajistí plánovaná hala v Brně za Lužánkami dosud chybějící tréninkové zázemí během zimy.

Spolu se sousedním bazénem se má navíc nově celý komplex stát Národním sportovním centrem, což musí ještě schválit Národní sportovní agentura (NSA). Středisko díky tomu bude splňovat nejvyšší tréninkové i soutěžní nároky a zároveň se tím o dost přiblíží svému vzniku.

„U výstavby takových nových sportovišť může vláda uvolnit půl miliardy až miliardu korun ze státního rozpočtu,“ vyzdvihuje brněnský radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09) s tím, že jinak může stát poskytnout přes NSA „pouze“ 300 milionů.

Odhadované náklady na novou halu pro dráhaře a cyklisty činí zhruba 1,13 miliardy. Miliarda získaná od státu by přišla vhod i proto, že město je dnes finančně značně zatížené nejen kvůli primárně hokejové aréně budované na výstavišti, ale také koncertnímu sálu.

Nový stánek se má stát domovem místního cyklistického klubu TJ Favorit, jejž do něj chce vedení města přestěhovat ze současného velodromu na výstavišti. Ten hodlá zbourat, aby na jeho místě vznikl fotbalový stadion.

Tyto ambiciózní sportovní škatulata však mají vážnou trhlinu. Někteří členové Favoritu totiž s přesunem zásadně nesouhlasí a chtějí zůstat na staré dráze, již klub vlastní.

Děti ostrouhají, bojí se Favorit

Město chce velodrom včetně přilehlých budov s posilovnou či tělocvičnou od Favoritu koupit, aktuálně vzniká znalecký posudek na jeho hodnotu. Utržené peníze by měl Favorit využít na své fungování v nové hale. Nicméně na rozdíl od velodromu by v ní byl jen v pronájmu, protože toto sportoviště bude provozovat městská firma Starez.

A právě přesun ze svého do cizího je části členů Favoritu proti srsti. „Sportujeme ve vlastním a za náklady na provoz a údržbu, což je jistě o mnoho lacinější než užívat pronajaté prostory. Kolová a krasojízda jsou navíc individuální sporty, takže není možné halu obsadit pro tréninky mnoha sportovci. Nyní máme vlastní sportoviště, kde nejsme závislí na časovém rozvrhu a využíváme hlavně odpolední hodiny. V pronajaté hale to pro nás bude znamenat velké omezení,“ vysvětluje předseda oddílu sálové cyklistiky Pavel Petrovský.

Zásadně proti opuštění velodromu jsou členové oddílu rychlostní cyklistiky. Uznávají přínos nového stánku na mezinárodní úrovni, ale pro klub žádný nevidí.

„Bylo by to na jeho úkor. Netoužíme po penězích, ty přinesou akorát smrt. Chceme, aby děti měly možnost sportovat každý den a projet se po dráze. Nový velodrom bude jen pro vrcholovou cyklistiku a sveze se tam jen výběr nejlepších,“ míní šéf oddílu Jiří Zimovčák.

Jeho kolega Josef Vaishar upozorňuje, že hodinové využití nových velodromů v Polsku, Maďarsku a Slovinsku nestojí méně než čtyři tisíce korun. „Jediné subjekty schopné platit takovou sumu jsou Dukla a reprezentace. Aby sem jezdili trénovat žáčci z regionu, je utopie, na to nikdo nemá. Sníží se tím dostupnost dráhové cyklistiky,“ varuje.

Další funkcionáři Favoritu zdůrazňují historickou hodnotu velodromu, který v Pisárkách stojí už víc než 135 let. „Je nejstarší na světě. Pokud ho zdemolují, bylo by to jako zbourat Špilberk, když to přeženu,“ podotýká předseda cykloturistického oddílu Josef Honz.

Vedení Favoritu momentálně jedná s městem o dohodě o koupi velodromu. Na straně klubu ji musí schválit delegáti konference tvořené zástupci čtyř oddílů, kromě těch uvedených mezi ně patří ještě BMX. Jeho předseda Robert Boček zatím neví, jak se k věci postaví. Rozhodovat budou asi čtyři desítky delegátů, pro musí být dvě třetiny z nich.

Hala bude dostupná, slibuje radní

„Je tu skupina, která velodrom nechce prodat. Neříkám, že nesouhlasících je více nebo méně. Uvidíme, jak se k tomu postaví členská základna. Rozhodne až nové vedení zvolené v červnu. Osobně zastávám názor, že nový krytý velodrom je krok dopředu, pokrok se nedá zastavit. Pak to bude otázka nastavení pravidel. Někteří se obávají zániku Favoritu, ale záleží na novém vedení, jak bude schopné vyjednávat s městem,“ říká šéf klubu Pavel Havránek.

Podmínky fungování nové haly město ještě nezná, jasno není ani o výši nájmu. Podle Aberla mají být pravidla taková, aby umožnila sportování mladým i dospělým na všech úrovních.

„Je nad slunce jasné, že tam budou moct trénovat všichni včetně mládeže. Chceme tam Favorit. Provoz musí on i další kluby ufinancovat, jinak by to bylo nesmyslné. Nepostavíme nový velodrom, aby tam nikdo nejezdil,“ ujišťuje radní.

Město Favoritu slibuje, že za Lužánky se přesune až v momentě, kdy bude tamní hala hotová. Tu nedočkavě vyhlížejí cyklisté brněnské Dukly, kteří dnes kvůli chybějícímu zázemí na nejvyšší úrovni musí jezdit trénovat do Švýcarska či Dánska. „Což nás stojí strašné peníze. Jsme ale zvyklí platit za pronájem dráhy,“ zmiňuje vedoucí trenér sprinterů Dukly Svatopluk Buchta.

K výstavbě nového stánku se snaží maximálně pomoct Český svaz cyklistiky, byť připouští, že celá věc má dva rozměry. „Nutně ho potřebujeme. V Česku není jediný velodrom, který by splňoval nejnovější podmínky pro pořádání závodů a současně byl schopný poskytnout důstojné zázemí. Na druhé straně je ale také fakt, že nejstarší dochovaný velodrom na světě představuje ohromný kus historie a jeho opuštění je pro část cyklistů velmi emotivní,“ uvědomuje si šéf svazu David Průša.