Přestože nejen podle Sdružení místních samospráv tím zajišťují veřejně prospěšné služby i obohacují komunitní život, formálně spadají do režimu podnikání a části z nich se tedy EET 2.0 také dotkne. Někteří starostové se obávají, že by to pro spolky mohlo znamenat konec a tím pádem i zánik potřebných služeb na venkově.
Naštvaní jsou třeba ve Zbraslavi na Brněnsku. „Za mě jde o naprostý nesmysl a opravdu to může být likvidační. Spolky sice něco prodejem vydělají, ale není to tolik, a EET by představovalo zbytečnou administrativní zátěž. Nedovedu si představit, že na akci, třeba na čarodějnicích, kde stojí desítky lidí ve frontě, budeme neustále do evidence ťukat limonádu za dvacet korun,“ kritizuje Jana Valová (nez.), starostka obce se zhruba 1 300 obyvatel.
Pokud hrozí sankce, může to vést k tomu, že dobrovolníci raději činnost úplně ukončí. Třeba u nás v obci hospodu provozují hasiči a reálně jim hrozí konec.