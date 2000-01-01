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Na unikátním místě obklopeném zelení, kde dosud nikdo nebydlel, budou žít obyvatelé nové Čtvrti pod Hády na severovýchodě Brna. Developerská firma Trikaya má hotovou první etapu rozsáhlé zástavby s osmi domy, v nichž vzniklo 167 bytů. Lidé se do nich začnou stěhovat v nejbližší době, aktuálně je už přebírají. Redakce iDNES.cz si mohla novou čtvrť exkluzivně projít.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Nová Čtvrť pod Hády láká budoucí obyvatele na jedinečné výhledy na velkou část Brna a bydlení blízko přírody. Po Nové Zbrojovce jde o aktuálně druhý největší developerský projekt ve městě, nachází se na území Maloměřic.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Dominantou nové čtvrti je bezmála čtyřicetimetrová věž s dvanácti podlažími.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V rámci první etapy výstavby vznikla v nové čtvrti i občanská vybavenost v podobě dětského hřiště, náměstí s 12 provozovnami, dětské skupiny nebo lesní školky.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V provozovnách umístěných v přízemí bytových domů na náměstí lidé najdou potraviny, kavárnu i další obchody a služby.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Z některých bytů se budou obyvatelé nové čtvrti dívat na vysílač Hády stojící nad stejnojmenným lomem.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Zatímco byty ve vyšších patrech mají balkony, jednotky v přízemí nabízejí předzahrádku s terasou. Na ni lze vstoupit přímo z jednotlivých pokojů.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Cena bytů v první etapě se pohybovala zhruba mezi 120 až 130 tisíc korunami za metr čtvereční.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Do dubnové kolaudace první etapy jsme prodali 85 procent bytů. V nabídce zbývá posledních asi 15 jednotek. Vesměs jde o byty 3+kk a 4+kk, které jsou dražší a obecně zůstávají v nabídce déle. Největší zájem je o byty 1+kk a 2+kk, jsou prodané velice rychle,“ říká manažerka PR a marketingu ve firmě Trikaya Kateřina Kafoňková.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Například byt 4+kk s celkovou plochou 105 metrů čtvrtečních ve čtvrtém patře čtyřpodlažního domu vyjde na 12,5 milionu korun.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Dvě třetiny kupujících si pořídila byt na vlastní bydlení, jedna třetina na investici, což se týká menších bytů. Naší hlavní myšlenkou je, aby se sem stěhovaly zejména rodiny s dětmi, které chtějí žít v klidu uprostřed zeleně,“ podotýká Kafoňková.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Nyní už byty předáváme jejich majitelům. Předpokládáme, že během léta se sem budou stěhovat a od září už by tady mělo být živo,“ nastiňuje Kafoňková.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Kromě koupě bytu do osobního vlastnictví nabídl developer zájemcům i možnost pořídit si jej jako družstevní bydlení. „Rozhodně nám tato varianta v prodejích pomohla. V nabídce družstevního bydlení budeme pokračovat i v dalších etapách,“ oznamuje Kafoňková.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Mezi bytovými domy vyrostlo v rámci první etapy náměstí, které se má stát srdcem nové čtvrti. Jeho ruch oživí i prodejny umístěné v přízemí budov.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Ulice nové čtvrti budou bez aut. Pro parkování jsou určené podzemní garáže, případně odstavné parkoviště u příjezdu do lokality. V případě pokračování do garáží pojedou auta po obvodu čtvrti a následně zamíří pod zem.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Novou čtvrť obslouží z hlediska MHD autobusová linka, která běžně jezdí do sousední Líšně. Poprvé by měla přijet do oblasti na podzim.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na střeše bezmála čtyřicetimetrové dominanty nové čtvrti mají její budoucí obyvatelé společnou terasu, kde mohou odpočívat a užívat si výhledy na město.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Výstavba první etapy nové čtvrti začala v září 2023, kolaudaci se developerovi podařilo získat na konci letošního dubna.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Developer uspořádal v úterý 9. června den otevřených dveří pro budoucí obyvatele i zájemce o bydlení. Prohlídky zahrnující návštěvu několika bytů v různých domech byly plně obsazené.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Od začátku letošního roku developer spustil výstavbu druhé etapy, v níž vznikne dalších osm bytových domů se 136 byty. Ceny navýšil na zhruba 140 tisíc korun za metr čtvereční.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Výstavba nové Čtvrti pod Hády zabrala zhruba dva a půl roku od září 2023, kdy začala poklepáním základního kamene.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Nová čtvrť vzniká v lokalitě plné zeleně pod vysílačem Hády. Nedaleko ní se nachází vyhledávaný Růženin lom, lamacentrum i národní přírodní rezervace Hádecká planinka, která je dokonce součástí chráněné krajinné oblasti Moravský kras.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Příprava aktuálně druhého největšího developerského projektu ve městě trvala víc než 14 let. Na vině byly podle investora zdlouhavý povolovací proces, prodloužený navíc kvůli podjatosti úředníka stavebního úřadu v Maloměřicích, a několikanásobná změna stávajícího územního plánu pro lokalitu.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V první etapě výstavby vyrostlo osm bytových domů se 167 byty. Do roku 2032 má v nové čtvrti vzniknout dohromady více než tisícovka bytů. Trikaya do přeměny patnáctihektarového areálu „napumpuje“ přes čtyři miliardy korun.
Autor: Kuba & Pilař
Nová čtvrť roste na místě nikdy nedokončené továrny Ergon, která zelenou lokalitu hýzdila několik desítek let.
Autor: Dokumentace pro řízení EIA
Továrnu Ergon bylo nutné nejprve zbourat. Část materiálu poté dělníci využili při stavbě první etapy nové čtvrti.
Autor: Dokumentace pro řízení EIA