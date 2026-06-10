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OBRAZEM: Ulice bez aut, výhledy i vysílač. Jak vypadá nová bytová čtvrť v Brně
Peklo na dálnici před Brnem. Dvě tragické nehody i požár, jeden z řidičů uhořel
Při dvou vážných nehodách na D2 před Brnem jen pár kilometrů od sebe ve čtvrtek odpoledne vyhasly dva lidské životy. V obou případech při tvořící se koloně narazil zezadu osobní vůz, resp. dodávka do...
Vesnici u Brna sužuje kozí apokalypsa, na zatvrzelého chovatele jsou všichni krátcí
Nezvyklý problém už roky ztrpčuje život obyvatelům Unkovic na Brněnsku. Jeden z místních chová asi tři stovky koz, což by na vesnici nebylo nic až tak zvláštního. Svůj chov však realizuje způsobem,...
OBRAZEM: Ulice bez aut, výhledy i vysílač. Jak vypadá nová bytová čtvrť v Brně
Na unikátním místě obklopeném zelení, kde dosud nikdo nebydlel, budou žít obyvatelé nové Čtvrti pod Hády na severovýchodě Brna. Developerská firma Trikaya má hotovou první etapu rozsáhlé zástavby s...
Z „města hrůzy“ nová perla. Strojírny v Adamově chtějí přestavět na obytnou čtvrť
Dnes je Adamov poblíž Brna mnohými považovaný za nevzhledné město, v němž se zastavil čas. Jeho podobu můžou lidé spatřit při cestě vlakem na jih Moravy, protože leží na hlavním koridoru z Prahy....
Policie ukázala video ze zásahu při tragédii na D2, kritizuje chování některých řidičů
Hustý tmavý dým, přistávající vrtulník i hasiči zápolící s plameny. Video, která zveřejnili policisté, ukazuje zblízka čtvrteční tragédii na dálnici D2 u Brna, kde při dvou nehodách zemřeli dva...
V brněnské zoo mají už pět ledních medvědic a vyhlíží samce. Pak chtějí mláďata
V brněnské zoo si postupně zvykají mladé lední medvědice Anori a Nivi, které dorazily minulý čtvrtek z Dánska. Zahrada tak má v tuto chvíli už pět těchto zvířat, protože od loňska v ní pobývají také...
Dostihy Brno Dvorská 2026: program, výsledky a vstupenky
Dostihové závodiště v Brně čeká druhý ze tří závodních dnů tohoto roku. V sobotu 13. června se můžeme těšit na rovinové i překážkové závody.
Stovky tun jedů. V Bavorsku začal soud s lidmi, kteří vyváželi odpad do Česka
V bavorském Weidenu ve čtvrtek začal soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka. Obžalobě čelí majitel německé firmy Roth International, kterému hrozí dlouholeté tresty...
Brno má zájem o pavilon z výstavy Expo v Japonsku, doplnil by haly na výstavišti
Oceňovaný český pavilon z loňské výstavy Expo v japonské Ósace by mohl zakotvit v Brně. O budovu ze dřeva a skla ve spirálovitém tvaru začala po ústupu jiných zájemců nedávno usilovat městská...
Z chaotického dopravního uzlu má být živé centrum. Stará osada zná novou podobu
Vítězem urbanistické soutěže na proměnu Staré osady v brněnských Židenicích se stal ateliér schwerpunkt. Návrh podle poroty ukazuje, že z vytíženého přestupního uzlu se může stát živé centrum Židenic...
Rally Hustopeče 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených
Po dvou odjetých závodech je tady třetí část Mistrovství ČR v rallye 2026, tentokrát se jede v okolí Hustopečí v okrese Břeclav. Termín je pátek 12. a sobota 13. června, těšit se opět můžeme na...
Třináctiletý chlapec si zkoušel přežití v lese, hledaly ho drony i vrtulník
Chvíle hrůzy prožili rodiče z Vyškovska, když ráno zjistili, že z jejich domu zmizel třináctiletý syn. Hledat se ho vydaly téměř tři desítky policistů s pomocí vrtulníku i dronů. Uspěl nakonec...
Od Grandu zmizí kvůli opravám autobusy, brněnská nádraží budou kousek od sebe
Zatímco regionální autobusové linky z centra Brna odjíždějí většinou ze Zvonařky, dálkové či zahraniční spoje využívají zejména nádraží v Benešově ulici naproti hotelu Grand vzdálené asi kilometr...
Pokálený vinohrad i splavená šotolina. Organizátor líčí, jak se chystá rally
Než se po tratích v okolí Hustopečí na Břeclavsku proženou v pátek a sobotu závodní speciály, projedou je organizátoři Agrotec Petronas Rally nesčetněkrát. Kontrolují kamení, krajnice i bezpečnostní...
I v Brně mě znají spíš z Ulice, ale stěhovat se nechci, říká divadelní Jánošík
Už pár týdnů provází Brňany jeho odhodlaný pohled Jánošíka s valaškou, který oznamuje premiéru muzikálu na Biskupském dvoře. Libor Matouš je jednou z hvězd ansámblu Městského divadla Brno a mnoho...
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Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...
Starosta podváděl i kvůli sekačce. Snažil jsem se, aby obec kvetla, tvrdil u soudu
Padělání oficiálních listin obce nebo zpronevěru má na svém kontě exstarosta Březiny na Brněnsku a bývalý člen hnutí STAN Martin Habáň. U Okresního soudu v Blansku se dnes přiznal k tomu, co mu...
OBRAZEM: Ulice bez aut, výhledy i vysílač. Jak vypadá nová bytová čtvrť v Brně
Na unikátním místě obklopeném zelení, kde dosud nikdo nebydlel, budou žít obyvatelé nové Čtvrti pod Hády na severovýchodě Brna. Developerská firma Trikaya má hotovou první etapu rozsáhlé zástavby s...