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OBRAZEM: Ulice bez aut, výhledy i vysílač. Jak vypadá nová bytová čtvrť v Brně

Oldřich Haluza
  12:52
Na unikátním místě obklopeném zelení, kde dosud nikdo nebydlel, budou žít obyvatelé nové Čtvrti pod Hády na severovýchodě Brna. Developerská firma Trikaya má hotovou první etapu rozsáhlé zástavby s osmi domy, v nichž vzniklo 167 bytů. Lidé se do nich začnou stěhovat v nejbližší době, aktuálně je už přebírají. Redakce iDNES.cz si mohla novou čtvrť exkluzivně projít.
První etapa nové Čtvrti pod Hády v severovýchodní části Brna je hotová. (9.... První etapa nové Čtvrti pod Hády v severovýchodní části Brna je hotová. (9.... První etapa nové Čtvrti pod Hády v severovýchodní části Brna je hotová. (9.... První etapa nové Čtvrti pod Hády v severovýchodní části Brna je hotová. (9.... První etapa nové Čtvrti pod Hády v severovýchodní části Brna je hotová. (9.... První etapa nové Čtvrti pod Hády v severovýchodní části Brna je hotová. (9.... První etapa nové Čtvrti pod Hády v severovýchodní části Brna je hotová. (9.... První etapa nové Čtvrti pod Hády v severovýchodní části Brna je hotová. (9.... První etapa nové Čtvrti pod Hády v severovýchodní části Brna je hotová. (9.... První etapa nové Čtvrti pod Hády v severovýchodní části Brna je hotová. (9.... První etapa nové Čtvrti pod Hády v severovýchodní části Brna je hotová. (9.... První etapa nové Čtvrti pod Hády v severovýchodní části Brna je hotová. (9....

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