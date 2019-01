U brněnské nemocnice se chystá nová čtvrť, starostové se bojí přívalu aut

Další brněnské projekty Černovice – Kaménky Do deseti let tam vznikne přibližně 1 900 bytů, zhruba 800 má být městských. Jedná se o investici za 2,4 miliardy. Výstavba je v plánu mezi lety 2022 a 2028. Další byty tu postaví společnost IMOS Development. Kamenný vrch Podle plánu by mělo v první etapě vzniknout osm bytových domů s 243 byty, a to do roku 2023. Na to navážou další tři etapy. Do roku 2036 by se měla čtvrť rozrůst až o 2 200 obyvatel.