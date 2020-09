Brněnský „Sherwood“ prokoukne. Útočistě narkomanů se změní v tisíc bytů

Půjde o první krok k proměně celého území, jak ji po urovnání sporu s městem naplánovala investorská společnost Kliminvest. Ta už má konkrétní představy o nové rezidenční čtvrti mezi Staňkovou a Štefánikovou ulicí s téměř tisícovkou bytů, obchody, novou městskou třídou, pěšími zónami, ale také parky a zelení.

Postupně zde vyrostou nové domy – podle terénu o šesti až sedmi podlažích – s obchody, kancelářemi a službami v přízemí a byty ve vyšších patrech.

„Plánujeme devět set až tisíc bytů, ale na to, kolik přesně jich nakonec bude, odpoví až projekt. Dále počítáme se zhruba pěti tisíci metry komerční plochy pro obchody, kanceláře a služby, například na potraviny, restauraci, kavárnu, lékárnu a podobně. Rozhodně ale neplánujeme obchodní centrum, půjde o formát nebytového prostoru v bytovém domě,“ slibuje manažer projektu Michal Nečesánek.

Mezi domy pak vzniknou klidné vnitrobloky. Budovy, jež navážou na okolní starší bytovou zástavbu, by měly být na nároží do Dělostřelecké ulice zakončené dominantami ve tvaru věží. Pohledově však nemají nijak zásadně vyčnívat nad okolí.

Tramvaj zatím nebude

Právě hmotu domů a jejich návaznost na okolí tvůrci projektu konzultovali s Kanceláří architekta města Brna (KAM).

„Naším cílem je, aby nová zástavba měřítkem odpovídala té okolní, aby byly vnitrobloky ze Štefánikovy ulice dobře prostupné pro pěší a aby zde vznikla kvalitní veřejná prostranství s dostatkem zeleně. Investorovi jsme aktuálně zaslali požadavky na doplnění zeleně a čekáme, jak si s nimi poradí,“ komentoval záměr ředitel KAM Michal Sedláček.

Zástavbu v areálu o rozloze 26 tisíc metrů čtverečních přitom více než desetiletí brzdil spor města s investorem. Podařilo se jej vyřešit teprve letos na jaře, kdy se Brno s Kliminvestem dohodlo na mimosoudním vyrovnání a prodeji pozemků za 220 milionů korun s tím, že developer na oplátku stáhne žaloby o zhruba 380 milionů.

Na zářijovém jednání navíc brněnští zastupitelé odsouhlasili změnu územního plánu, jež umožní postavit více bytů a další potřebnou infrastrukturu, včetně nové propojky mezi Štefánikovou a Staňkovou ulicí.

Součástí změny je i rezerva pro tramvaj, ta ale v nejbližší době nebude aktuální.

„Původně, když ještě měla vyrůst hokejová aréna za Lužánkami, se uvažovalo o tom, že by se prodloužila tramvaj do Dělostřelecké ulice až ke zdejším halám u Sportovní ulice. Jenže vzhledem k tomu, že stadion nakonec vzniká na výstavišti, není to třeba,“ podotkl radní pro územní rozvoj Filip Chvátal (KDU-ČSL) s tím, že lokalita je dostatečně dopravně obsloužená ze Štefánikovy ulice a autobusy u nákupního centra v Králově Poli.

Stavět se má do dvou let

Nicméně už je připravená další změna územního plánu pod zmíněným areálem. „Lokalita od mimoúrovňové křižovatky, kde už staví IMOS, až po Dělostřeleckou ulici, kde dnes jsou autoservisy a dílny, se v budoucnu také zastaví,“ poznamenal Chvátal.

Co se týče bývalých kasáren, kde se natáčely slavné Četnické humoresky a sídlila tu „pátračka“ strážmistra Karla Arazíma, její proměnu developer naplánoval na čtyři etapy. A první by rád zahájil do dvou let. „Záleží, jestli se nám v příštím roce povede získat potřebná povolení,“ uvedl Nečesánek.

Svoje zájmy má v dosud zanedbané lokalitě také městská část Královo Pole, která především stojí o to, aby se už v místě konečně začalo stavět.

„Hlavně nás zajímá, jestli developer dodrží počet pater, aby tam nevyrostly nějaké vysoké věžáky, a zda postaví školku, která je podle našich informací už součástí stávající smlouvy s městem. Důležité je také parkování. Chceme, aby Kliminvest vyšetřil část míst i pro veřejnost. Zatím jsme ale viděli jen nějaké vizualizace na jaře, na prezentaci projektu ještě čekáme,“ upřesnil místostarosta Králova Pole Zbyněk Šolc (ODS).

Podle Nečesánka se v každé etapě počítá s parkováním v podzemních podlažích. „V první počítáme se třemi podzemními patry, v dalších se dvěma. Chceme nechat i rezervu pro stání veřejné, ale počet míst ještě bude předmětem jednání,“ uzavřel Nečesánek.